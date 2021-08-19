Обучение в школах Новосибирска с 1 сентября 2021 года: введут ли дистанционку, сколько будет смен

Новый учебный год для школьников начнется в очном формате.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, как будет проходить обучение в школах Новосибирска с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщили на пресс-конференции заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и министр образования Сергей Федорчук.
В школах все классы будут учиться очно. В случае ухудшения ситуации часть учеников может отправиться на удаленку.
— Это не коснется первоклассников — на уровне начального общего образования (1-4 классы) организуют обучение детей очно при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В сельских малокомплектных школах и школах с учебой в одну смену, а также в специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах возможно введение второй и третьей смены, — сообщил Сергей Нелюбов.
А вот у студентов сохранится дистанционка.
— Чтобы минимизировать риски заболевания, мы договорились о том, что будем работать в смешанном формате. То есть, лекционные занятия будут проходить в дистанционной форме, а практические — очно, офлайн, — сообщил Сергей Федорчук.
Иностранные же студенты будут учиться дистанционно до тех пор, пока не из бюджета не выделят деньги на их вакцинацию.
Также Сергей Федорчук рассказал об условиях заселения в студенческое общежитие в Новосибирской области в 2021 году. Требовать со студентов прививаться от коронавируса не будут — это не предусмотрено действующими в регионе нормативными документами.
Напомним, ранее стало известно, как в Новосибирске пройдут школьные линейки.
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