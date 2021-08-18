Школьные линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе в Новосибирске

1 сентября линейки пройдут в традиционном виде. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске школьные линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире «Радио России Новосибирск».

— Учебный год начнется в обычном, очном формате. Мы планируем проведение торжественных линеек, но, как в прошлом году, с некоторыми ограничениями. На открытом воздухе, разделив поток ребятишек, — сообщил губернатор.

При этом Андрей Травников допустил возможность четвертой волны коронавируса этой осенью.

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