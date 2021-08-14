До мурашек: поисковик нашел капсулу с запиской от солдата, в которой увидел свою фамилию

Алексей Батенев каждый год отправляется в Бельский район на поиски погибших солдат. Фото: предоставлено Алексеем Батеневым

14 августа – День памяти воинов-сибиряков, погибших в Бельском районе Тверской области. В годы войны здесь сложили головы тысячи бойцов сибирской добровольческой дивизии. Многие из них до сих пор лежат там, где встретили смерть. Окопы затянуло землей, они заросли травой, а оставленные под ней солдаты остались «пропавшими без вести».

Каждый год, когда сходит снег, на места сражений отправляются группы поисковиков. Они поднимают из земли останки бойцов и хоронят с почестями. Сейчас в Бельском районе находится Бердский поисковый отряд «Кондор». Этим летом ребята вновь работают на месте военных действий и в начале августа подняли двух бойцов.

Металлоискатель – один из инструментов поисковиков. Фото: предоставлено Алексеем Батеневым

А однажды – еще 15 лет назад – поисковики нашли медальон с запиской, которая потрясла руководителя отряда. Похоже, в его руки попало послание от дальнего родственника.

- Мы работали на территории бывшего госпиталя. Временный госпиталь на базе деревни – даже не здание, а какие-то палаточные строения. Был большой ров, и там мы два года работали, более 90 бойцов подняли, - вспоминает командир отряда «Кондор» Алексей Батенев.

О том, что погибли пациенты госпиталя, говорили находки в этом месте. Поисковики откапывали остатки гипса, который окаменел, раскрошился, но оставался узнаваемым. Находили шины – деревянные и даже в виде металлической арматуры.

На этом же участке остались признаки одиночных ячеек – окопов, в каждом из которых мог поместиться лишь один солдат. На месте бывших ячеек, которые, конечно, уже заровняло землей, нашли двух бойцов.

Поисковики находят боеприпасы, каски, кружки. Фото: предоставлено Алексеем Батеневым

Очень редко бывает такая удача, что вместе с останками удается отыскать медальон – капсулу с запиской. На ней солдаты указывали своим имена, звания, должности, а также – родных, которых просили известить в случае своей смерти. И вот, один из найденных бойцов, оказался с медальоном.

- Мы стали вытаскивать из капсулы содержимое. Помню, оно было очень плотно забито внутрь. Аккуратно извлекли, и там оказалось две бумажки: с данными бойца и его прощальное письмо. Я разворачиваю и вижу там свою фамилию – Батенев, - рассказал КП-Новосибирск поисковик.

Красноармеец оставил записку, готовясь к смерти. Фото: предоставлено Алексеем Батеневым

Сменилось несколько поколений, а бумага сохранила последние слова обреченного на гибель бойца. В тот день, 16 марта 1942 года, он понимал, что жить осталось совсем немного. И мог лишь надеяться, что это письмо однажды увидят родные. А свои последние слова солдат адресовал жене.

«Прощайте мои родные. Это, наверное, мой последний бой. Мы в окружении. Фрицы прут со всех сторон. Помните обо мне. Расскажи детям, что я геройски защищал нашу социалистическую Родину. Пусть Афанасий бьет проклятого фашиста и гонит его прочь с нашей земли. Ваш муж и отец, красноармеец Батенев Василий Петрович», - написал советский солдат.

Найти даже однофамильца было бы удивительным совпадением. Однако оно было не единственным.

- Он указал, что призван из деревни Инской в Черепановском районе. А у меня дед, который всю войну прошел и вернулся, родом - из Инской, - рассказывает Алексей Батенев. - Нам удалось найти и дочку этого бойца. Оказалось, вся его родня - из этой же деревни.

Отряд «Кондор» выезжает в район уже много лет. Фото: предоставлено Алексеем Батеневым

Определить, какова родственная связь между Батеневым-красноармейцем и Батеневым-поисковиком, к сожалению, не удалось. Но судя по всему, командир отряда нашел останки своего дальнего родственника. Который теперь похоронен – со всеми положенными почестями и оружейным залпом.

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