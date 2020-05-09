2020-05-09T07:37:05+03:00
75 лет Великой Победы

«Прощай мама, мама, мама!»: в Новосибирске ищут родню сержанта, который перед смертью оставил записку матери

На местах военных сражений до сих пор находят останки погибших солдат
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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После того, как останки бойца подняты из земли, похороны проходят по правилам воинских ритуалов.После того, как останки бойца подняты из земли, похороны проходят по правилам воинских ритуалов.
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Василий Шушаков когда-то служил в уголовном розыске. Сейчас он – генерал-майор полиции, начальник Управления Росгвардии по Новосибирской области. Но, видимо, его судьба – заниматься розыском. Или, теперь правильнее сказать – поиском.

Во время Олимпиады был в командировке в Сочи, там узнал, что офицер из другого региона состоит в поисковом отряде. Он и позвал Шушакова в очередную экспедицию. С тех пор новосибирский генерал ездит на поисковые работы каждый год.

Многие солдаты, погибшие на войне, так и остались не похороненными.

Многие солдаты, погибшие на войне, так и остались не похороненными.

- До сих пор остается очень много ненайденных и не похороненных солдат. Адрес наших поездок – Демьянский район Новгородской области. В течение двух лет там полегло очень много наших солдат. Было семь наступательных операций, не все из них увенчались успехом, потери были огромны. Считаю, историю надо преподавать именно в этих местах. Когда находишь останки солдат, читаешь боевые донесения, видишь карты - погружаешься в это и понимаешь масштаб трагедии, которую перенесла наша родина. Видишь останки солдата, и понимаешь: он совершил подвиг, но остался безвестным, - говорит Василий Сергеевич.

На счету поискового отряда «Находка», в котором он состоит – тысячи солдат, поднятых с полей и с честью похороненных.

На местах сражений остались оружие и боеприпасы.

На местах сражений остались оружие и боеприпасы.

- Обязательно отмечаем места на карте, где нашли останки, время и место обнаружения. Далее происходит торжественное захоронение в соответствии с воинским ритуалом. Если есть медальон, идет работа по установлению личности солдата. Тогда останки не хоронят, пока не установят личность погибшего и не найдут его родственников, - рассказывает КП-Новосибирск Василий Шушаков.

Лучшая подсказка об имени солдата – медальон. Если он сохранился, считай, узнаешь, что за солдата ты встретил спусти почти восемьдесят лет.

Останки солдат с почестями предают земле. Фото предоставлено Штабом новгородской «Поисковой экспедиции «Долина».

Останки солдат с почестями предают земле. Фото предоставлено Штабом новгородской «Поисковой экспедиции «Долина».

- Медальон – это капсула-футляр цилиндрической формы, сантиметра три в длину. Внутри размещается сложенный формуляр, содержащий данные солдата. Но далеко не все носили их, еще меньше заполняли формуляры: поверье было: «Заполнишь формуляр – убьют», - говорит наш собеседник. – Бывает, попадаются котелок, кружка, ложка, фляжка, иногда мыльница и зубной порошок, патроны, гранаты, винтовка. Перочинные ножики с инициалами находили. Иногда эти предметы помогают установлению личности. А документы, как правило, не сохраняются.

Имя Михаила Колесникова теперь увековечено и на плите в мемориале Ясная Поляна. Фото предоставлено Штабом новгородской «Поисковой экспедиции «Долина».

Имя Михаила Колесникова теперь увековечено и на плите в мемориале Ясная Поляна. Фото предоставлено Штабом новгородской «Поисковой экспедиции «Долина».

Но, бывает, сохраняются записки. Одна такая – клочок бумаги – ищет адресата до сих пор. Точнее адресата уже не найти в живых – солдат написал послание матери, и, конечно, она не дожила до этих дней. Но, возможно, есть родственники сержанта, который перед смертью оставил несколько строчек.

- Мы уже долго ищем его родственников погибшего на войне Михаила Колесникова.. Солдат просил передать записку маме. Ну, как это не исполнить? Как не передать хотя бы дальним родственникам? – Говорит генерал-поисковик. - К сожалению, дом, о котором написал Михаил, давным-давно снесен, и найти его родственников нам не удалось. Пока поиски безуспешны, но рук не опускаем.

Прежде, чем погибнуть, сержант написал записку для матери.

Прежде, чем погибнуть, сержант написал записку для матери.

СПРАВКА «КП»

Останки сержанта Михаила Александровича Колесникова и его медальон поисковики нашли недалеко от деревни Росино Новгородской области. По информации сайта «Мемориал», сержант Колесников родился в 1912 году в Новосибирске, был женат на Любови Алексеевне Ермолаевой.

«Прощай, мама, мама, мама…» - начальник управления новосибирского управления Росгвардии зачитал записку погибшего на войне солдата. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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А вот – слова его записки:

«Товарищи! Нашедшего данный медальон прошу сообщить по адресу город Новосибирск, ул. Садовая, д. 4 кв. 6 Колесниковой Прасковье Ивановне. Надеюсь, Вас не затруднит черкнуть пару строк моей мамаше, которую я люблю. Сообщите ей, в каких обстоятельствах вы нашли этот медальон и вложите в письмо эту писанину. Вот моя к вам просьба».

На обратно стороне записки – лишь одно короткое предложение:

«Прощай, мама, мама, мама!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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