«Прощай мама, мама, мама!»: в Новосибирске ищут родню сержанта, который перед смертью оставил записку матери

Василий Шушаков когда-то служил в уголовном розыске. Сейчас он – генерал-майор полиции, начальник Управления Росгвардии по Новосибирской области. Но, видимо, его судьба – заниматься розыском. Или, теперь правильнее сказать – поиском.

Во время Олимпиады был в командировке в Сочи, там узнал, что офицер из другого региона состоит в поисковом отряде. Он и позвал Шушакова в очередную экспедицию. С тех пор новосибирский генерал ездит на поисковые работы каждый год.

Многие солдаты, погибшие на войне, так и остались не похороненными.

- До сих пор остается очень много ненайденных и не похороненных солдат. Адрес наших поездок – Демьянский район Новгородской области. В течение двух лет там полегло очень много наших солдат. Было семь наступательных операций, не все из них увенчались успехом, потери были огромны. Считаю, историю надо преподавать именно в этих местах. Когда находишь останки солдат, читаешь боевые донесения, видишь карты - погружаешься в это и понимаешь масштаб трагедии, которую перенесла наша родина. Видишь останки солдата, и понимаешь: он совершил подвиг, но остался безвестным, - говорит Василий Сергеевич.

На счету поискового отряда «Находка», в котором он состоит – тысячи солдат, поднятых с полей и с честью похороненных.

На местах сражений остались оружие и боеприпасы.

- Обязательно отмечаем места на карте, где нашли останки, время и место обнаружения. Далее происходит торжественное захоронение в соответствии с воинским ритуалом. Если есть медальон, идет работа по установлению личности солдата. Тогда останки не хоронят, пока не установят личность погибшего и не найдут его родственников, - рассказывает КП-Новосибирск Василий Шушаков.

Лучшая подсказка об имени солдата – медальон. Если он сохранился, считай, узнаешь, что за солдата ты встретил спусти почти восемьдесят лет.

Останки солдат с почестями предают земле. Фото предоставлено Штабом новгородской «Поисковой экспедиции «Долина».

- Медальон – это капсула-футляр цилиндрической формы, сантиметра три в длину. Внутри размещается сложенный формуляр, содержащий данные солдата. Но далеко не все носили их, еще меньше заполняли формуляры: поверье было: «Заполнишь формуляр – убьют», - говорит наш собеседник. – Бывает, попадаются котелок, кружка, ложка, фляжка, иногда мыльница и зубной порошок, патроны, гранаты, винтовка. Перочинные ножики с инициалами находили. Иногда эти предметы помогают установлению личности. А документы, как правило, не сохраняются.

Имя Михаила Колесникова теперь увековечено и на плите в мемориале Ясная Поляна. Фото предоставлено Штабом новгородской «Поисковой экспедиции «Долина».

Но, бывает, сохраняются записки. Одна такая – клочок бумаги – ищет адресата до сих пор. Точнее адресата уже не найти в живых – солдат написал послание матери, и, конечно, она не дожила до этих дней. Но, возможно, есть родственники сержанта, который перед смертью оставил несколько строчек.

- Мы уже долго ищем его родственников погибшего на войне Михаила Колесникова.. Солдат просил передать записку маме. Ну, как это не исполнить? Как не передать хотя бы дальним родственникам? – Говорит генерал-поисковик. - К сожалению, дом, о котором написал Михаил, давным-давно снесен, и найти его родственников нам не удалось. Пока поиски безуспешны, но рук не опускаем.

Прежде, чем погибнуть, сержант написал записку для матери.

СПРАВКА «КП»

Останки сержанта Михаила Александровича Колесникова и его медальон поисковики нашли недалеко от деревни Росино Новгородской области. По информации сайта «Мемориал», сержант Колесников родился в 1912 году в Новосибирске, был женат на Любови Алексеевне Ермолаевой.

«Прощай, мама, мама, мама…» - начальник управления новосибирского управления Росгвардии зачитал записку погибшего на войне солдата. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

А вот – слова его записки:

«Товарищи! Нашедшего данный медальон прошу сообщить по адресу город Новосибирск, ул. Садовая, д. 4 кв. 6 Колесниковой Прасковье Ивановне. Надеюсь, Вас не затруднит черкнуть пару строк моей мамаше, которую я люблю. Сообщите ей, в каких обстоятельствах вы нашли этот медальон и вложите в письмо эту писанину. Вот моя к вам просьба».

На обратно стороне записки – лишь одно короткое предложение:

«Прощай, мама, мама, мама!».