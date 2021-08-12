Олимпийскую медалистку по шпаге оскорбила шутка тренера с намеком на возраст спортсменки

Любовь Шутова (слева) вместе с товарищами по команде. Фото: www.instagram.com/lu1983lu

Новосибирская шпажистка Любовь Шутова готовилась поехать в Токио, но ее оставили за пределами сборной. Спортсменке пришлось смириться с таким решением, но теперь, все-таки, не сдержалась и решила высказаться.

Причиной стала обидная реплика от главного тренера российской сборной по фехтованию. В очередном интервью Ильгар Мамедов намекнул на возраст Шутовой. А об ее прежней победе высказался с усмешкой, намекнув, что золото Шутовой – показатель слабого фехтования в России.

«КАДЕТОВ ВЗЯЛИ, А МЕНЯ – НЕТ»

Команда шпажисток не принесли России медали. Более того, заняли восьмое, то есть последнее место среди восьми сборных. Такой результат особенно контрастирует с результатом саблисток. В нем россиянки оказались лучшими.

Что не так пошло со шпагой? Новосибирская спортсменка Любовь Шутова считает, что на игры отправили не самую сильную команду.

- Еще в 2019 году в борьбе за олимпийские путевки наша команда - Колобова, Андрюшина, я и запасная Храпина - уверенно отобрались на Олимпиаду, став серебряными призерами чемпионата Европы и серебряными призерами чемпионата Мира. В итоге мы завоевали Кубок Мира и стали первыми в мировом рейтинге и основными претендентами на медали в Токио. У нас была сплоченная команда и работала как единый механизм, помогая и поддерживая друг друга, - написала у себя в соцсетях Шутова.

Для нее все перевернул очередной чемпионат мира. На нем Любовь не прошла в 1/32 в личном первенстве, хотя взяла серебро в командном зачете.

- Руководство посчитало, что я недостаточно успешно отработала на Чемпионате Мира, но в спорте бывают и не очень удачные моменты. И это - естественно, и случается с каждым из нас. Но командой-то мы победили! На следующий сезон меня не допустили до всех тренировочных сборов, Министерство спорта России лишило заработной платы. И на решающий турнир перед Олимпиадой в Казани заявили 23 спортсменки, среди которых были даже кадеты, но меня не включили в состав, - говорит Шутова.

«ПОШЕЛ ПРОЦЕСС РАСЧЛЕНЕНИЯ КОМАНДЫ»

В копилке новосибирской шпажистки есть два золота, завоеванного в Чемпионатах мира – командная медаль и личная. Есть бронза, привезенная с командой с Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В этот раз спортсменке не дали шанса. Любовь считает, что она имела моральное право участвовать в турнире в Казани, где и доказала бы свое право ехать в Токио.

Также Шутова огорчена и за свою коллегу по команде – Татьяну Андрюшину. Зимой ее обвинили в пьянстве и тоже лишили шанса на игры в Олимпиаде.

- За полгода перед Олимпиадой с Татьяной Андрюшиной произошел случайный инцидент, который превратили в унизительное разбирательство, причинив не только ей, но и ее родным нимало неприятностей и дисквалифицировали свою же спортсменку на год! А в рейтинге она была под номером 1! Высший класс Татьяны позволил бы реально побороться и завоевать медали на Олимпиаде, но видно, только ей этого хотелось. Это какую надо иметь неприязнь к человеку своей команды, чтобы воспользоваться допущенной ошибкой и лишить самого главного в жизни любого спортсмена — участия в Олимпийских играх?! А где помощь ближнему, единство, чувство локтя? И пошел процесс расчленения команды. В итоге за полтора года с первого места Кубка Мира страну привели к последнему восьмому месту на Олимпиаде. Это еще как надо было постараться, - возмущается Любовь Шутова.

Впрочем, высказаться ее заставил другой факт. Ее оскорбили слова главного тренера российской сборной по фехтованию. В очередном интервью Ильгар Мамедов сказал: «Что говорить, если Шутова, ветеран Куликовской битвы, побеждает на чемпионате России?» Одновременно намекнул и на возраст спортсменки, и посмеялся над ее победой.

«ВЕТЕРАН КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ»

Любовь недавно отметила 38-й День рождения. Но она приводит примеры успешной борьбы и более взрослых спортсменок.

- В интервью журналисту на Олимпиаде в Токио главный тренер Мамедов в оскорбительном контексте приравнивает мою победу на чемпионате России 2021 к низкому уровню развития женской шпаги. Цитирую: «Что говорить, если Шутова, ветеран Куликовской битвы, побеждает на Чемпионате России?». Явно намекает на возраст! Оказывается, его очень удивила эта победа, еще и без централизованной подготовки. Да все просто — с той ноги встала! Тогда ветераны какой битвы - спортсменки из других стран? – Задает риторический вопрос Любовь и приводит примеры. - Участники Олимпиады в Токио - Попеску из Румынии, в 36 лет - серебряный призер; Эмбрих из Эстонии в 41 год стала олимпийской чемпионкой в составе команды; итальянка Навария в 36 лет стала бронзовым призером в команде! Почему у них не возраст является основным критерием отбора, а прежде всего опыт, профессионализм и просто честная конкуренция?

Многие коллеги и друзья Шутовой были удивлены, что она не стала участницей Олимпиады. Теперь спортсменка полностью объяснила причины.

- Как-то старший тренер женской шпаги Юрий Мерзликин сказал: «...наступает момент, когда характер начинает играть главенствующую роль и тут два варианта: или мы «пойдем погуляем» или « будем рыть землю»». Второй вариант у старшего тренера не сработал, тогда для него остается только первый! Я в сборной команде более двадцати лет и отлично знаю, как важно каждому спортсмену видеть насколько объективно его оценивают, справедливо подходят к формированию команды, ставят ее интересы выше личных и тогда хочется «рыть землю», чтобы победить, а нас погулять пригласили! Олимпиада в Токио завершилась. Я поздравляю наших фехтовальщиков-чемпионов и призеров с достойным выступлением! Но наряду с радостью побед, разделяю и неуспех в женской шпаге, - говорит Любовь.

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