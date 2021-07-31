Это не сон, а чудо-Сони: как Позднякова и Великая олимпийское золото добывали

Две Сони и Ольга - олимпийские чемпионки. Фото: Reuters.

Софья Великая вместе с волейболистом Максимом Михайловым была знаменосцем Сборной России на открытии Олимпиады в Токио. Это уже четвёртая Олимпиада для Великой. Были и золотая медаль в командном первенстве в Рио-де-Жанейро, и россыпь серебряных в индивидуальном, а вот золота — в личном, увы и ах, не было. Хотя спортсменка выступала в Финале Олимпиады дважды. Интересно, но 5 лет тому назад, проиграв финале ещё одной россиянке Яне Егорян, Софья шутила на шоу у Ивана Урганта, что готова ещё к одному Российскому Олимпийскому финалу

— 2020 год. Вы едете в Токио. Софья, Софья?

— Да. Прям завтра и поедем.

— Ну вы готовы, настроены на ещё одну Олимпиаду, на работу?

— Почему нет, конечно!

— Мы будем счастливы видеть ещё один российский финал.

— У меня мечта просто, чтобы на соревнованиях, на этапах кубка мира, не важно, Чемпионат мира, Европы, чтобы весь пьедестал стояли российские спортсмены.

В итоге Великая уступила в третьем для себя индивидуальном финале Олимпиады. Три поражения подряд в финале олимпиады - это серьёзный удар по психологии спортсмена. Но стоит отметить, что Софья Великая очень мудро подходит к своим поражениям. В частности, после индивидуального серебра на Олимпиаде в Рио она была нацелена на командный успех, который не заставил себя ждать и подарил Софье Великой — золотую медаль Олимпиады. Об этом она рассказывала RT:

— В Лондоне, когда я выиграла серебряную медаль, было невероятно обидно. То ли это от того, что на первой Олимпиаде в Пекине я была четвёртой. В Лондоне я завоевала серебро, но до золота не дошла. У нас был только один шанс на медаль, это личные соревнования. Второго шанса нет, и в связи с этими случаями, что у меня были уже места 4-е и 2-е, я уже воспринимала серебро Олимпиады в Рио, как личную победу, счастье, что у меня уже есть медаль. Т.к. у меня есть ещё один шанс завоевать медаль в командных соревнованиях. И плюс, наверное, старше стала

В финале Олимпиады в Токио сошлись молодая и амбициозная фехтовальщица из Новосибирска София Позднякова, дочь главы олимпийского комитета России,4-х кратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, и Софья Великая. Впрочем, настрой на поединок у девушек был весьма добрым: об этом рассказала София.

— Перед тем, как фехтовать финал, пожелали друг другу удачи. Потому что очень приятно фехтовать со своими, так что очень прекрасно полюбовно провели этот финал. По характеру мы может чем-то даже похожи. Мы даже по знаку зодиака Близнецы. По манере фехтования нельзя нас сравнивать, каждый спортсмен индивидуален, - рассказала КП-Новосибирск София Позднякова.

Стоит отметить, что Софья Великая из-за допинг-теста не спала почти сутки в день финала. Виной тому тест, который затянули за полночь. Но если уж и говорить о ночи, то любопытно, но перед финалом София Позднякова видела сон, в котором Софья Великая пришла к ней с серебряной медалью:

- Мне приснился сон, что Cоня Великая пришла в нашу комнату и сказала: «Девочки, смотрите у меня медаль!», и она была серебряной. Еще у Софии Подзняковой есть свой оберег и талисман. Дело в том, что Позднякова на все соревнования возит с собой икону:

- На самом деле всё от человека зависит. Каждого человека вдохновляет что-то своё. Кого-то музыка, кого-то сериалы. Я, например, не так давно посмотрела сериал про Майкла Джордана, это очень интересно,увлекательно — уникальный спортсмен, уникальный человек. Конкретно перед этими соревнованиями я пересматривала фильм «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее». Фильм про Попова, про Карелина и Хоркину. Там три истории из реальной жизни спортсменов. Такие фильмы вдохновляют. Возбуждают в хорошем смысле этого слова, но каждому своё, конечно. Я человек не суеверный. Но я верю в Бога. Для меня мой оберег, я вожу с собой икону. Возможность иметь под рукой что-то из святых мест, это является определённой силой

Министр спорта НСО Сергей Ахапов после победы Софии Поздняковой, спортсменки из Новосибирска, заявил, что в регионе создан мировой фехтовальный центр и это приносит свои плоды. - Школу из Новосибирской области нужно называть не одной из ведущих в России, а одной из ведущих в Мире. И тот результат, который был показан. А четыре года назад в Рио-де-Жанейро не было ни одной медали. В том числе и у нашей Шутовой Любы. И те четыре медали, которые Станислав Поздняков принёс в копилку Новосибирской области, это уже традиции победителей, традиции великих тренеров, которые воспитывают таких спортсменов. Поэтому, это одна из лучших мировых школ. Спортсмены в этот раз ждали пять лет, а не четыре в связи с пандемией. Да, нет флага и гимна, но многие спортсмены правильно говорят, что у них в груди и флаг и гимн, и они и мы прекрасно понимают какую страну они представляют. Мы всё-таки видим триколор на форме, в которой выступают спортсмены. Триколор олимпийского комитета России. Эта форма очень хорошо характеризует ту страну, которую они представляют. Спортсмены приехали побеждать с Россией в сердце, и у них это получается, и это очень приятно.

Любопытно, но после поражения Софья Великая заявила, мол, что же поделать: «Придется ехать на пятую Олимпиаду – осталось три года и возможность есть: год отдыха, год завоевать лицензию и выступать».

Ну а потом две Сони и Ольга Никитина завоевали золото в командных соревнованиях: и тут каждая из них получила ту самую олимпийскую медаль высшей пробы, и тут уже они обе были на одной ступеньке пъедестала. Нам лишь остается пожелать им удачи!

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