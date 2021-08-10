Похудел с помощью математики и покрасил волосы: как изменилась жизнь школьника, набравшего 300 баллов на ЕГЭ

Дмитрий похудел на 23 килограмма и покрасил волосы. Фото: Предоставлено Дмитрием РОМСКИМ

Нет ничего невозможного. Это правило трех «Н» доказал четыре года назад новосибирский школьник Дмитрий Ромский. Он набрал 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Тогда о нем писали многие СМИ, а сам парень не ожидал такой бешеной популярности. «Комсомолка» нашла новосибирского отличника и узнала, как проходит его студенческая жизнь и как он изменился.

«Я НЕ ЛУЧШИЙ»

Сейчас Дмитрию 21 год, он переходит на 5-й курс физико-математического факультета. Парень добился своей цели — как и хотел, учится в МГУ.

— После выпуска у меня будет много возможностей. Могу стать учителем, могу — академиком. Но пока не знаю, в какую сферу уйти, ищу себя, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Ромский.

Золотой медалист и в университете учится отлично. В зачетке — ни одной четверки, по всем предметам только высший балл. По словам Дмитрия, никакие сверхспособности для этого не нужны.

— Я стараюсь разбираться в новом материале сразу и не откладывать это на конец семестра. Все вовремя учу, вот и сдаю на отлично, — объясняет студент. — Кстати, во все эти студенческие приметы перед экзаменами не верю и даже не знаю их. Ну, кроме «Халява, приди». Да и этим-то ни разу не пользовался.

Сибиряк не верит в студенческие приметы. Фото: Предоставлено Дмитрием РОМСКИМ

Перед сном парень читает книги о математике на английском языке. А в свободное время играет с друзьями в настольные игры.

— Не считаю, что у меня синдром отличника. Прекрасно понимаю, что я далеко не самый способный, — скромничает наш собеседник.

ПОХУДЕЛ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИКИ

Дмитрий решил кардинально измениться. И сумел избавиться от лишнего веса. В этом ему помогла любимая математика.

— Когда я переехал в Москву, начал контролировать свое питание, считать калории. Теперь я ем 2000 калорий в день. Мне удалось скинуть 23 кило. Теперь я вешу 80, — в очередной раз оперирует цифрами Дмитрий. — Когда приехал домой, родственники меня не узнали. Пытались постоянно накормить, но я отказывался.

Лишние кило скинул благодаря правильному питанию и спорту. Секции бокса или волейбола он не посещает, но бегает регулярно. Каждое утро — по 2 километра перед парами.

— Я еще и волосы решил покрасить, поэкспериментировать. Все время быть одним и тем же скучно. Сначала были красные волосы, а сейчас вот зеленые. Мама меня в этом поддержала и даже сама покрасила, — рассказывает парень.

Покраситься в зеленый цвет парню помогла мама. Фото: Предоставлено Дмитрием РОМСКИМ

Дима планирует закончить учебу и устроиться работать по специальности. Хоть пока и не знает, куда пойдет работать, но планирует стать ученым. Обычным стройным зеленоволосым ученым.

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