Министерство обороны готовит армию из ученых, которые будут делать роботов

Сергей Шойгу побывал на авиазаводе, где делает боевые дроны, а потом рассказал аккадемикам про научные роты. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вместо гранаты – компьютерная мышка, а вместо оптического прицела – окуляр микроскопа. Так вооружаются новые российские войска – научные роты. Их пока не много, но арсенал внушительный: самые быстрые компьютеры, новейшая радиотехника и доступ к системам геолокации.

В армию ученых вступают срочники. Те, которые отучились в вузе и смогли пройти конкурс. Ну, да, выходит, преуспеть нужно несколько раз: поступить в вуз, закончить, а потом превзойти многочисленных конкурентов.

О том, как в России появились самые интеллектуальные войска, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Во время новосибирской командировки он встречался с учеными, вот и зашел разговор о новобранцах-эрудитах.

Бойцы-интеллектуалы, как положено, носят форму и погоны. Фото: www.era-tehnopolis.ru Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Один из вопросов, которые я задавал себе и коллегам: «почему у нас выпускники университетов должны идти служить срочную службу и быть, допустим, обычными пехотинцами»? Он свой год проведет на 80% на полигоне, научится стрелять из автомата. Почему из этой среды выпускников нам нельзя выбрать тех, кто имеет хорошие перспективы по продолжению своей карьеры в науке? Решили создать такое подразделение: научная рота, - рассказал Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что такие ребята нужны, прежде всего, для «нашей науки». Министр, вероятно, подразумевал оборонку.

- Первые научные роты у нас появились в Арзамасе. Мы стали набирать призывников из университета на срочную службу по конкурсу. И первый набор у нас был - 25 человек на место. На срочную службу! Сейчас у нас таких рот - 17. И, в конце концов, мы вышли на то, что нам необходимо создавать центр, в котором нужны лаборатории, производственные мощности, опытные производства. Поэтому сделали «Эру», - поделился министр.

Научный гарнизон выглядит, как курорт. Фото: www.era-tehnopolis.ru Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Официально, «Эра» - это военный инноград. Переводя на простой язык, назовем его дивизией ученых. С полным боевым комплектом. Бойцы там создают роботов, хитроумные компьютерные программы, разрабатывают искусственное зрение и прокачивают машинам искусственный интеллект. Прежде всего – для той же оборонки.

Только представьте: еще немного, и у нас будет целая армия молодых Циолковских-Менделеевых-Перельманов. И они будут паять микросхемы для неуязвимых роботов-защитников.

- У нас сейчас 680 ребят проходит срочную службу и одновременно занимается наукой. За это время - больше сотни изобретений. Ребята проходят службу в достойных условиях. Вы бы видели: там служить, и служить, - подытожил генерал.

Кстати, после дембеля многие так и остаются в науке. И устраиваются, например, в НИИ. Руки ведь привыкли к оружию. Ну, в смысле – к циркулям и микроскопам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секретный «Охотник»: в Новосибирске начнут серийное производство военных беспилотников-невидимок На заводе имени Чкалова побывал министр обороны Сергей Шойгу. Он предлагает заключить госконтракт на выпуск суперсовременных бомбардировщиков (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.