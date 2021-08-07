Эвакуаторы в Новосибирске - 2021: где заказать, цены, график работы

Советуем. на что обращать внимание при выборе эвакуатора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заказать эвакуаторы в Новосибирске - 2021 предлагают больше сотни компаний. Корреспонденты КП-Новосибирск вместе с экспертами попытались разобраться, на что следует обращать внимание при выборе погрузчика.

— Со службой эвакуации все индивидуально, как и с любыми другими услугами. Вы звоните в компанию, которую нашли, например, в интернете. Связываетесь с оператором и, если вас устраивает цена, нанимаете, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков. — Важно только, чтобы эта компания хорошо и давно работала на рынке. Лучше обращаться именно в компании, а не к частным перевозчикам, потому что фирмы в отличие от частников берут на себя ответственность за ваш автомобиль.

Что касается цен на эвакуаторы в Новосибирске — 2021, то это зависит от вида автомобиля, расстояния (в разных компаниях цена может отличаться, если вам надо эвакуировать авто в соседний район или в пригород). К базовому тарифу может начисляться дополнительная доплата за поврежденные или заблокированные колеса, сложность погрузки (извлечение из кювета, труднодоступных мест). Доплатить придется и в том случае, если заказчик решил отказаться от эвакуации (ложный вызов) или изменить пункт назначения.

Если смотреть на ценники, обычно эвакуация легковых автомобилей по городу стоит 1500 — 1700 рублей, грузовых — от 2000 рублей. Мы составили список мест в Новосибирске, где можно круглосуточно заказать эвакуатор.

За сложность погрузки и перевозку в отдаленные районы нужно доплатить. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«АСТ-54»

Телефон: (383) 299-57-57

Цена: от 1600 рублей

В пределах одного района эвакуация авто весом до 2 тонн обойдется в 1600 рублей, весом больше 2 тонн — 1700 рублей. По городу — 1700 и 2000 рублей соответственно. Если нужно довезти машину в отдаленные районы (Первомайский и Советский) или в ближайшие населенные пункты (Кольцово, Краснообск, Пашино, Толмачево, Обь), придется доплатить 300 рублей. За транспортировку авто до границ города также придется отдать по 50 рублей за каждый километр.

«Авто-Спец54»

Телефон: (383) 310-21-20

Цена: от 1300 рублей

Эвакуация легковых автомобилей — 1300 рублей, столько же — погрузка джипов и минивэнов весом до 2 тонн, а тех, что весят до 2,5 тонны — 1500 рублей. Эвакуация микроавтобусов, погрузчиков и «Газелей» — 1600 рублей, а грузовиков весом более 3 тонн — 2000 рублей. За эвакуацию в отдаленные районы нужно доплатить еще 700 рублей, а за сложность погрузки — еще 500 рублей.

«Айсберг»

Телефон: 8-800-500-26-13

Цена: от 1500 рублей

Легковую машину можно эвакуировать за 1700 рублей, внедорожники — за 1800 рублей. Эвакуация мотоциклов — от 1500 рублей. За дефекты на машине и блокировку колес нужно доплатить еще 200 — 500 рублей.

«Эвакуатор-НСК»

Телефон: (383) 292-77-73

Цена: от 1600 рублей

Эвакуация седанов и хетчбэков — 1600 рублей, внедорожников — 1800 рублей, микроавтобусов — 2000 рублей, грузовиков — 2300 рублей.

«Автоскорая помощь Сибири»

Телефон: (383) 331-13-77

Цена: от 1400 рублей

Эвакуация легковых автомобилей по району — 1400 рублей, между районами — 1600 рублей, с берега на берег — 1700 рублей, в отдаленные районы — доплата 200 — 700 рублей.

VEZU54

Телефон: +7-913-745-85-85

Цена: от 1500 рублей

Перевозка легкового авто — от 1500 рублей, грузовых «Газелей» и спецтехники — от 2000 рублей, грузовиков весом больше 3 тонн — от 6000 рублей.

«Эвакуатор-54»

Телефон: +7-913-745-85-85

Цена: от 1700 рублей

Эвакуация легковых авто — 1700 рублей, джипов, микроавтобусов и спецтехники — от 1800 рублей в пределах одного берега; с берега на берег — от 1900 рублей. Доплата за поездку в отдаленный район — 450 рублей.

«Эвакуатор в Новосибирске»

Телефон: +7-963-350-61-62

Цена: от 1300 рублей

Эвакуация мотоциклов — от 1300 рублей, легковых автомобилей — от 1500 рублей, внедорожников — от 1600 рублей, микроавтобусов — от 1700 рублей, грузовиков — от 2500 рублей.

«Аэро трансфер»

Телефон: (383) 288-60-90

Цена: от 2000 рублей

Компания специализируется на трансфере в аэропорты, вокзалы и гостиницы, но также предоставляет и услуги эвакуатора — от 2000 рублей.

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