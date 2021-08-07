Что делать, если твою машину эвакуировали в Новосибирске: пошаговая инструкция, советы экспертов

Рассказываем, что делать, если ваша машина оказалась на штрафстоянке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что делать, если твою машину эвакуировали в Новосибирске, — вопрос, который волнует многих горожан. Возвращать свое авто долго и непросто, еще сложнее — собрать документы и заплатить штрафы. Вместе с экспертом мы разобрали, что делать, если, выйдя к парковке, вы не обнаружили свою машину.

СВЯЖИТЕСЬ С ГИБДД

— Во-первых, нужно понять, действительно ли автомобиль эвакуировали, — рассказал КП-Новосибирск руководитель Федерации автомобилистов России в Новосибирске Вячеслав Ашурков. — Позвоните в дежурную часть местной ГИБДД и скажите, что по такому-то адресу отсутствует автомобиль, назвав его марку и госномер. Если подтвердят эвакуацию, то попросите уточнить, куда именно отвезли машину. Новосибирск — большой город, здесь несколько штрафстоянок.

Большинство авто попадают на штрафстоянку по адресу: Октябрьская магистраль, 4д. Также есть стоянки по этим адресам: ул. Доватора, 11, к. 2, и ул. Нижегородская, 272, к. 1.

Если же информации о вашем авто у ГИББД нет, подождите немного и перезвоните снова: возможно, машина появится в базе через некоторое время, если ее забрали совсем недавно.

ПРИЕЗД НА ШТРАФСТОЯНКУ

Добравшись до штрафстоянки, предъявите документы на автомобиль, страховой полис ОСАГО. Если они остались внутри машины, потребуйте составить акт вскрытия, ведь авто будет опечатано.

— На штрафстоянке выдадут документ о задержании вашего транспортного средства. После этого вы должны пойти в ГАИ — рядом с Октябрьской магистралью, на улице Военной, как раз есть отделение. Работает оно с 9.00 до 21.00. Если не успеете, придется ехать в отделение на улице Станционной. Инспектор выпишет протокол и в нем укажет, в связи с каким нарушением забрали вашу машину. Также в ГАИ выпишут разрешение на получение авто со штрафстоянки, обязательно с печатью. После этого можно возвращаться на стоянку и забирать автомобиль, — говорит эксперт.

Перед выездом со штрафстоянки не забудьте проверить автомобиль на повреждения. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ОПЛАТА УСЛУГ

Не забудьте оплатить в терминале услуги эвакуатора (в Новосибирске это около 2 тысяч рублей) и услуги штрафстоянки (50 рублей за каждый проведенный на стоянке час). Штраф за парковку в неположенном месте, выписанный в ГАИ, нужно уплатить в течение 60 дней. Сделать это можно в отделении банка, на сайте Госавтоинспекции или на портале Госуслуги.

ВАЖНО

Если ваше авто повредили

Вячеслав Ашурков советует внимательно осмотреть авто прежде чем возвращаться на нем домой.

— Каждый водитель знает свою машину как облупленную. Если вы заметили на ней свежие повреждения, царапины, вмятины, нужно все это фиксировать на штрафстоянке. Потому что иначе вы не докажете, что это произошло с автомобилем при эвакуации, — объясняет Вячеслав Ашурков. — После этого на имя директора штрафстоянки нужно написать претензию и заявление о возмещении ущерба. Обычно этот вопрос оперативно решается в досудебном порядке. В Новосибирске компаний независимой автоэкспертизы очень много — вам помогут оценить степень повреждений и сумму компенсации.

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