«Спас незнакомку и сломал френдзону»: сибирячка вышла замуж за донора костного мозга после трансплантации

Дмитрий мечтал стать донором, он ждал этого четыре года. Фото: предоставлено героями публикации

Менеджер из Новосибирска Дмитрий Трефилов больше года пытался покорить поэтессу и фотографа Станиславу: дарил букеты, водил в театры, устраивал ужины при свечах. Но она сказала да, когда узнала, что парень спас жизнь незнакомой девушке. Необычная история любви — в материале КП- Новосибирск.

Дмитрий Трефилов восемь лет был волонтером — и «бумеранг добра» подарил ему жену. Все началось в 10-м классе — именно тогда Дима начал общаться с людьми, которые перенесли лейкемию и операции по трансплантации костного мозга. Это стало для Димы важным жизненным уроком — он решил стать волонтером.

— Я всегда хотел быть полезным людям и около восьми лет занимался социальным волонтерством. Параллельно строил свою жизнь — окончил вуз и стал заниматься продажей мобильной техники. Днем продавал айфоны, а вечером ухаживал за немощными и тяжелобольными пенсионерами. Пять лет назад попал на форум «Добровольцы России» и стал одним из первых, кто сдал свои клетки на донорство костного мозга, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Трефилов.

Суть донорства проста. У подходящего человека берут кровь из вены, выделяют из нее стволовые клетки и возвращают обратно. Во время и после забора биоматериала за добровольцем внимательно наблюдают врачи, иногда после процедуры волонтеру требуется день-два для реабилитации, но главное, что донор спасает своего «генетического близнеца», которому нужен донор костного мозга.

Донор спас жизнь незнакомке, и сердце Станиславы дрогнуло. Через несколько месяцев они отправились в загс. Фото: Предоставлено героями публикации

Дмитрий мечтал спасти чью-то жизнь, готов был к любым неудобствам и мог потерпеть временную боль. Но не все оказалось так просто. В 2016 году парню позвонили из «Русфонда» в первый раз — тогда его фенотип совпал с фенотипом пациента, но до самой процедуры дело не дошло. Через два года врачи нашли совпадение с еще одним больным человеком, но в последний момент Дмитрия сменил более подходящий донор.

Параллельно парень пытался устроить свою личную жизнь. Он добивался внимания Станиславы. Познакомился с ней на фестивале народов Сибири, где возглавлял команду волонтеров. Но фестиваль закончился, и все вернулись к прежней жизни: Дима работал в магазине гаджетов, а Станислава успевала быть фотографом и поэтом. Влюбленный продажник больше года ухаживал за поэтессой: часами гулял по городу, дарил букеты, устраивал ужины в ресторанах. Но поэтесса держала парня во френдзоне как постоянного поклонника.

— В конце декабря 2019 года мне в третий раз позвонили из «Русфонда». Я тогда был на работе, а тут на экране высветился питерский номер, который я уже знал. Сердцебиение участилось, я заволновался, потому что очень хотел попасть в программу. В марте 2020 года я прилетел в Санкт-Петербург — и объявили пандемию COVID-19. Каждый день я мечтал о том, чтобы не заболеть и помочь больному человеку, чтобы моя кровь подошла, — признается Дмитрий.

Поэтесса Станислава больше года держала парня во френдзоне. Фото: предоставлено героями публикации

В итоге Дмитрий сдал кровь, ради чего неделю пролежал в больнице. Регистр доноров соблюдает анонимность, врачи только сказали: «Ты помог 30-летней пациентке с острым лейкозом». Вернувшись в Новосибирск, парень решил рассказать хорошую новость поэтессе. И девушка наконец-то взглянула на него по-другому.

— Дима долго ухаживал за мной, но романтические отношения начались именно тогда, когда он поехал в Питер, чтобы поделиться своим костным мозгом с незнакомым человеком. Я увидела в нем настоящего мужчину и, что самое главное, отзывчивого и ответственного человека, — поделилась с КП-Новосибирск Станислава.

Дмитрий и Станислава женаты почти год, их пример убедил друзей и родственников стать донорами стволовых клеток. Фото: предоставлено героями публикации

В отношениях лед тронулся. Вскоре Дима и Станислава съехались, а в августе прошлого года парень подарил кольцо. Свадьбу сыграли 23 октября 2020 года.

— Получается, что я спас незнакомку и свою личную жизнь, ведь этим я покорил сердце любимой девушки. Наши родные и друзья приняли эту новость здорово, многие последовали нашему примеру и теперь ждут, когда придет их черед помочь. Но быть донором костного мозга — рискованно. Вы должны оценить свое здоровье — оно должно быть очень хорошим, и вы должны помнить: если вы откажетесь от процедуры на финальном этапе, это будет стоить пациенту жизни, — добавил Дмитрий. — А вообще это реальная возможность потратить всего две недели, а взамен получить спасенную человеческую жизнь.

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