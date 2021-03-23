Один на всех: сибиряк посмертно стал донором сразу для нескольких пациентов, среди которых оказался младенец

Один человек смог спасти сразу несколько пациентов. Фото: Анна ПАШАГИНА

Одна смерть — и несколько спасенных жизней. В Новосибирской областной клинической больнице показали пациентов, которым пересадили органы от одного донора. Об этом человеке ничего неизвестно, кроме одного: он умер от болезни сосудов. Сибирякам остается только представлять себе спасителя. О том, каким они видят донора и что им от него досталось — в материале КП-Новосибирск.

Пациенты лежат в отделении трансплантологии, где их наблюдают врачи. Фото: Анна ПАШАГИНА

«ОН БЫЛ ВЕСЬ ЖЕЛТЫЙ И С РАСПУХШИМ ЖИВОТОМ»

Полугодовалому Егору Сорокину с самого рождения пришлось узнать, что такое больничные стены и горькие лекарства. Малыш заболел желтухой через пару недель после появления на свет.

— Мы постоянно ходили по врачам, нам выписывали гору таблеток и лекарств, но это не помогало. В один прекрасный день пришли на обследование, а у Егора уже были увеличены печень и селезенка. Нас госпитализировали, — рассказала КП-Новосибирск Александра Сорокина, мама Егора. — Егор был желтого цвета, даже ближе к коричневому. У него раздуло живот, были проблемы со стулом. Анализы становились только хуже.

Егору было всего 4 месяца, когда ему пересадили печень. Фото: Анна ПАШАГИНА

По словам сибирячки, после длительных обследований малышу поставили диагноз «атрезия» (редкая врожденная патология, при которой требуется пересадка печени. — Ред.). Врачи без долгих раздумий назначили дату операции. Открытым оставался только один вопрос: где найти донорскую печень? Многие пациенты стоят в очереди годами, а тут речь идет о совсем крошечном ребенке, который даже не успел толком пожить...

— Сначала на роль донора попробовали отца Егора. У них одинаковая группа крови, и он полностью подходил. Вскоре врачи сообщили, что будет смена донора. Объяснили тем, что для ребенка так будет лучше, — говорит женщина. — У меня были смешанные чувства: радость и страх одновременно. Но не было ни капли сомнения во врачах, которым я доверяла своего сына.

Малыш мужественно перенес операцию. Фото: предоставлено героем публикации.

19 января 2021 года Александра запомнит на всю жизнь. Она сопровождала Егора до самой операционной.

— Когда я передавала сына в руки анестезиолога, было такое ощущение, что отрываю частичку себя. В такие моменты думаешь, что лучше самому лечь под нож и провести 10 часов на операционном столе. Хочется сделать все, чтобы забрать ту боль, которую чувствовал мой ребенок, — со слезами в голосе описывает свои чувства Александра.

Операция прошла успешно, сейчас Егор чувствует себя хорошо. У малыша нормализировались анализы, в целом улучшилось состояние. Мама мальчика вместе с мужем пытались узнать, кто спаситель их сына. Однако врачи непреклонны и до сих пор хранят личность донора в тайне. И все-таки женщина не раз представляла себе его образ:

— Я думаю, что это мужчина средних лет. Он умный и обаятельный. Скорее всего, его жизнь оборвалась случайно, но он спас моего малыша. Мы очень хотели бы встретиться с его родственниками и сказать спасибо, что их близкий человек помог сохранить жизнь нашему сыну.

«У МОЕГО СПАСИТЕЛЯ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

У 37-летнего Максима Самохина проблемы с сердцем начались пять лет назад. Мужчина переболел гриппом, и болезнь дала осложнение на сердце. У него появилась одышка, он стал периодически задыхаться и сильно кашлять.

— Я жил с семьей на Дальнем Востоке, работал сначала лесным пожарным, а потом бурильщиком. Вот тогда меня болезнь и застала врасплох, — объяснил КП-Новосибирск Максим. — Ноги раздуло до такого состояния, что я не мог носить обувь, потом еще и живот распух.

Мужчина поехал в местную больницу, где ему поставили диагноз «кардиомиопатия» (поражение сердечной мышцы. — Ред.). Максима включили в очередь на квоту, чтобы провести первую операцию.

— В 2017 году в Новосибирске мне поставили искусственный кардиовектор — дефибриллятор (устройство, которое запускает сердце, если оно начинает останавливаться. — Ред.). Признаюсь честно, он спасал мне жизнь 12 раз. Я чувствовал, как меня било током изнутри. После этого меня поставили в очередь на новое сердце, — вспоминает Максим. — Врачи говорили: «Хорошо, что кардиовектор есть, иначе ты бы уже с нами тут не сидел».

Максим ждал пересадки сердца около трех лет. Фото: Анна ПАШАГИНА

2 февраля 2021 года Максиму позвонили из новосибирской больницы и сообщили радостную новость: «Мы нашли идеального донора». Мужчина первым же рейсом вместе с семьей отправился из Амурской области в Новосибирск.

— Мне было очень страшно, это ведь не аппендицит вырезать. А уже в палате сам себе сказал: «Все будет хорошо». Ведь лучше операция, чем ложиться и просыпаться с мыслью о том, сработает аппарат в следующий раз или нет, — рассуждает пациент.

Сейчас Максим все еще восстанавливается: заново набирает мышечную массу, много ходит пешком, соблюдает диету, приседает, тягает маленькие гантели.

— А вы когда-нибудь представляли себе своего спасителя?

— Нет, я не думал об этом. Что-то мне подсказывает, что это мужчина. А больше и не знаю даже… Скажу одно: у него должно быть доброе сердце. Я бы очень хотел встретиться и поблагодарить его родственников. Возможно, в будущем мы поддерживали бы отношения.

«Я БОЯЛАСЬ ПОТЕРЯТЬ ГЛАЗ»

72-летняя Нина Макаренко — одна из двух счастливиц, которым донор подарил возможность ярко видеть этот мир. Женщина никогда не жаловалась на зрение. Работала в торговле, была прекрасной женой и воспитала двух дочек.

— У меня начались проблемы с правым глазом, когда я вышла на пенсию. Сначала мне сделали одну операцию — поменяли хрусталик. Вроде даже видеть начала лучше и читала без очков, а спустя 10 лет снова начались проблемы с глазом, — поделилась с КП-Новосибирск Нина Никитична.

Нине Никитичне пересадили роговицу. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сибирячка прошла обследование, и ей сказали, что у нее проблемы с роговицей. В идеале нужно было ее поменять, но тогда в больнице не делали пересадку.

— Я все время проводила в больницах и стационарах. В роговице будто что-то разрывалось, и глаз начинал «течь». Вроде все подлечат, собираются выписывать, а на следующий день смотрят через аппарат: все по новой нужно начинать, — продолжает пенсионерка. — Я так боялась потерять глаз! Думала, что ослепну.

Нину Макаренко прооперировали в январе этого года. По словам женщины, ей было совсем не страшно. Она понимала, что с новой роговицей будет намного лучше. Да и перед операцией родственники поддерживали. Шутили, вдруг донор был умным и талантливым, а вместе с новой роговицей у пенсионерки откроются новые способности.

Пенсионерка до сих наблюдается у врачей. Фото: Анна ПАШАГИНА

— С момента операции прошло всего два месяца, а срок восстановления — до года. Сразу скажу, что улучшения уже есть. К примеру, я стала четче цвета видеть, даже первые две крупные буквы в таблице — Ш и Б — прочитать смогу. А до этого даже их не видела, — признается женщина.

— Вы задумывались, кто тот человек, который подарил вам зрение?

— Для меня неважно, мужчина это или женщина. Я понимаю только одно: скорее всего, этот человек трагически погиб. Он вел здоровый образ жизни, ему было примерно лет 30, а может и меньше, — предполагает Нина Никитична. — Я бы хотела встретиться с его родственниками и поблагодарить от всей души, ведь его роговица помогла сохранить мне зрение.

Мы полностью поддерживаем всех пациентов, которые хотят от души сказать спасибо близким людям того самого донора, который подарил возможность полноценно жить сразу нескольким сибирякам. Если вам что-нибудь известно об этом человеке, позвоните в редакцию по телефону (383) 289-91-00 или напишите в WhatsApp: 8-923-145-11-03.

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