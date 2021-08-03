Лучшие школы Новосибирска 2021: адреса, отзывы, результаты ЕГЭ

Публикуем рейтинг лучших школ Новосибирска 2021. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Может ли мой ребенок попасть в лучшие школы Новосибирска — 2021? Этот вопрос задают себе многие родители. Где школьнику дадут по-настоящему хорошие знания? помогут подготовиться к ЕГЭ и показать высокие результаты? Насколько комфортно там будет ребенку? На эти вопросы нам помогли ответить в мэрии Новосибирска: чиновники составили рейтинг школ с самыми высокими результатами по ЕГЭ. А мы посмотрели, какие отзывы о лучших школах Новосибирска — 2021 оставляют в соцсетях сами ученики и их родители.

СУНЦ НГУ

Физико-математическая школа им. М.А.Лавреньева. Фото: https://vk.com/sescnsu

Адрес: ул. Пирогова, 11/1

Телефоны: (383) 330-30-11, 330-18-42, 363-40-66

Почта: fmsh@sesc.nsu.ru

Физико-математическая школа имени М. А. Лаврентьева при НГУ находится в Академгородке. Здесь обучают детей, которые хотят преуспеть в физике, математике, химии и биологии, и попасть туда можно только с 8-го класса. Школа собирает олимпиадников из Сибири и с Дальнего Востока, поэтому иногородним предоставляют общежитие. Школа гордится тем, что здесь выпустили больше всего стобалльников по ЕГЭ в 2021 году — 18 человек. На Флампе выпускники отмечают, что СУНЦ НГУ дает не только отличную базу знаний, но и больше подготавливает к самостоятельной жизни, что позволяет многим ребятам поступить в НГУ. Однако для того чтобы учиться здесь, нужна крепкая самодисциплина.

— Здесь очень высокий уровень подготовки. Большинство преподавателей работают в вузе и действительно любят и знают свое дело. Много достойных и увлекательных факультативов, правильные знакомства с интересными людьми (со многими до сих пор общаемся/делаем дела). Кругом природа. Но учиться трудно, нужна самодисциплина, — пишут ученики о школе на Флампе.

Гимназия № 1

Адрес: Красный пр-т, 48

Телефоны: (383) 222-25-62, 222-52-30, 222-29-18

Почта: g_1@edu54.ru

Эта гимназия по количеству стобалльников на втором месте: в 2021 году их набралось 7. Гимназия расположена в самом центре города, недалеко от станции метро «Площадь Ленина».

— Отличительными чертами школы изначально являлись гуманитаризация воспитательного процесса, ориентация на развитие творческих способностей личности. Сегодня в гимназии работают математические и естественно-научные классы, — сообщается на официальном сайте.

Ученики и их родители отмечают хорошую подготовку, которая помогает детям поступить в вузы, такие как НГУ и МГУ.

— Помимо обычных предметов дети изучают театр, историю искусств, занимаются музыкой и хореографией. Есть также много кружков по языкам, шахматам, психологии и спортивные секции, — перечисляют в отзывах на Флампе.

Гимназия № 4

Гимназия № 4 г. Новосибирска. Фото: https://vk.com/gimn4

Адрес: ул. Сибирская, 35

Телефоны: (383) 221-97-56, 221-25-23

Почта: g_4@edu54.ru

Гимназия расположена недалеко от вокзала Новосибирск-Главный. Заведение также славится хорошим уровнем подготовки.

— Учителя началки — золотые люди: чужих детей для них не бывает, они обожают каждого и учат по-настоящему. В старшем звене работают профессионалы. Каждый учитель поможет, подскажет, посоветует, разберет все по крупицам. Не зря детей сюда отдают поколениями, — описывают свою школу выпускники на Флампе.

Из плюсов также отмечают возможность получать стипендию за победы в олимпиадах. Есть возможность изучать китайский язык после 5-го класса. Также дети обязательно должны приходить на занятия в школьной форме. Кроме того, многие из бывших и нынешних учеников говорят, что нужно очень хорошо стараться, чтобы учиться в этой гимназии на пятерки и четверки.

Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова

Адрес: ул. Достоевского, 77

Телефоны: (383) 224-83-77, 224-08-77, 201-22-16

Почта: g_13@edu54.ru

Гимназия находится между станциями метро «Березовая роща» и «Маршала Покрышкина».

— Мой ребенок учится в этой гимназии с 2014 года. Для него есть возможность всесторонне развиваться: кружки хорового пения, танцев, ИЗО, театральная студия, музыкальное образование, секция дзюдо и многое другое. И при этом родителям не нужно бегать/возить детей по всему городу! Питание в столовой хорошее, разнообразное! — оставила отзыв на Флампе мама семиклассника.

Здесь учился Герой Советского Союза артиллерист Евгений Григорьевич Габов. В 2021 году среди выпускников гимназии 4 стобалльника.

Лицей № 22 «Надежда Сибири»

Лицей "Надежда Сибири". Фото: https://vk.com/clublicey22

Адрес: ул. Советская, 63

Телефоны: (383) 222-62-18, 222-84-61, 222-35-15

Почта: l_22@edu54.ru

Лицей находится в центре города. С 2017 года здесь открыты специализированные классы: инженерно-биологический, инженерно-технологический и естественно-научный. В 2021 году лицей выпустил 4 стобалльников.

— Лучшая школа! И есть с чем сравнить. Дочь окончила лицей в 2019 году и успешно поступила в вуз, сын сейчас учится. Сын пришел в лицей только в 5-й класс, до этого у него был опыт в двух других школах. В 7-м классе нам пришлось перейти в спортивную школу, но через два месяца вернулись обратно: после лицея в другой школе учиться очень трудно. Здесь хорошие учителя, которые прежде всего уважают детей, не позволяют себе унижать и оскорблять, всегда готовы помочь ребенку, — уверяют на Флампе родители.

Образовательный центр «Горностай»

Образовательный центр "Горностай". Фото: http://gornostay.com/

Адреса: ул. Вяземская, 4; ул. Полевая, 5

Телефон: (383) 306-33-45

Почта: uo@admnsk.ru

В образовательный центр «Горностай» входит не только школа, но и детский сад, куда принимают с 3 лет. В школе есть специализированные классы — математические, естественно-научные и инженерные, ребятам преподают английский, немецкий, французский, а также китайский языки. На уроках физкультуры занятия проводятся также и в бассейне.

— Прекрасная гимназия. Сын учился с 1-го класса и поступил в НГУ. Есть возможность выбрать класс с профилем, в котором ты будешь силен. Не могу сказать, что довольна абсолютно всеми учителями, а кое-что считаю избыточным (например, второй иностранный язык с 5-го класса, когда дети русский-то еще толком не выучили), но подготовка по русскому, математике, информатике — отличная, — рассказала на Флампе мама выпускника.

Экономический лицей

Адрес: ул. Крылова, 44

Телефоны: (383) 224-73-33, 201-57-18, 224-73-07

Почта: ecl@edu54.ru

Еще одна школа, в которой 4 выпускника набрали по 100 баллов на ЕГЭ. В школе есть классы инженерной (IT) направленности и специализированной математической подготовки, учиться можно в очной, очно-заочной или заочной форме. Больше всего выпускников устраиваются в НГТУ и СГУПС.

— Лицей окончили оба моих ребенка, в 2012 и 2019 годах. На мой взгляд, лучший результат обучения — поступление в желаемые для них вузы на бюджет без особой сторонней помощи. Школа дает классическое образование, оправдывает название лицея — высокое качество преподавания математики и физики. Программа в старших классах сложная. Основная проблема — переполненность, неизбежно обучение в две смены и отсутствие свободных кабинетов для классных мероприятий. Но в целом я довольна качеством знаний, полученных здесь детьми, — делится опытом мама выпускников Экономического лицея.

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