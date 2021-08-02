В Новосибирске арестовали мужчину, который ударил ножом 71-летнего пенсионера в автобусе

Новосибирец напал на пожилого мужчину внезапно. Фото: прокуратура Новосибирской области.

Суд арестовал новосибирца, который ударил ножом пенсионера в автобусе. В прокуратуре Дзержинского района рассказали подробности случившегося:

— Подозреваемый принял синтетический наркотик — «соли» — и зашел в автобус в опьянении. Ему показалось, что неизвестные хотят похитить его сумку. Однако фактически никакой сумки у него с собой вообще не было. Подозреваемый достал нож и ударил впереди сидящего пожилого мужчину, — рассказала старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Подозреваемый был неоднократно судим. Фото: предоставлено прокуратурой Дзержинского района

Обвиняемый уже три раза был судим за разбой и сбыт наркотиков в крупном размере. 19 мая 2020 года он досрочно он вышел из тюрьмы.

— Подозреваемый признал вину, однако просил суд отпустить его домой к маме, с которой проживает.Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы в совокупности, — сообщила Олена Носок.

Напомним, ЧП произошло в автобусе №95 на остановке «Доватора» в Дзержинском районе Новосибирска. В общественный транспорт зашел 39-летний подозреваемый и сел на свободное место рядом с пенсионеркой. Внезапно дебошир достал нож, встал со своего места и ударил пенсионера в шею. Возбуждено уголовное дело «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец зашел в автобус и ударил ножом 71-летнего пенсионера

Мужчину госпитализировали в больницу (подробнее)