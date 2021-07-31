Топ-3 безумных стартапов Новосибирска: селедка в коллайдере, «убийца» микронаушников и самодельная сотовая вышка

Новосибирцы воплощают безумные идеи в оригинальные стартапы. Фото: предоставлены героями публикации.

Новосибирские ученые известны всему миру благодаря одомашненным лисам и работе на коллайдере CERN. Но есть и необычные стартапы, которые представляют изобретатели. Топ-3 сумасшедших идей, ставших реальностью, — в материале КП-Новосибирск.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ

«Новосибирские физики научились коптить селедку в коллайдере» — шутил ведущий «Вечернего Урганта» три года назад. Разработка новосибирских физиков в интернете превратилась в знаменитый мем «Как тебе такое, Илон Маск?» и вошла в историю «мемпедии». Однако сами ученые не совсем в восторге от таких шуток, ведь речь шла о технологии пастеризации продуктов. Разработка только звучит смешно, а на деле позволила продлить срок хранения пресервов сельди в 4 раза!

Суть технологии — в использовании промышленного ускорителя частиц ИЛУ-10 (по сути — коллайдер) вместо пищевых добавок, благодаря которым продукт хранится дольше. Сам процесс происходит без нагревания продукта и убивает 99,9% разлагающих бактерий в пище. Главное, что даже не нужно снимать упаковку или открывать банку, чтобы продлить срок годности.

— Никакого копчения селедки не происходит, СМИ неверно истолковали разработку. Процесс идет на микромолекулярном уровне, это совершенно безвредно для продукта и упаковки. Вкусовые качества продуктов не меняются. Селедка была только первым примером, теперь технологию применяют в пищевой промышленности. У нас есть заказы на подобные установки, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

ПРОСЛУШКА ДЛЯ ПОДСЛУШКИ

Выпускник НЭТИ решил усложнить жизнь студентов — и придумал устройство для борьбы с микронаушниками на экзаменах «УМ». Автором идеи стал резидент бизнес-инкубатора Денис Рублев, его возмутили данные Рособрнадзора о нарушениях во время ЕГЭ. Кроме того, микронаушники часто применяли будущие медики — более половины студентов использовали их на каждом экзамене. Согласитесь, страшновато попасть к такому врачу.

Суть разработки новосибирца такова: устройство распространяет волны, которые определяют сигнал микронаушника. Затем встроенная нейросеть распознает слова, сказанные в микронаушники, и выводит звук в динамик. То есть вся аудитория слышит подсказчика, а преподаватель еще и видит, кому подсказывают.

— Системы видеонаблюдения и металлодетекторы не позволяют эффективно выявлять нечестных студентов, а глушители сигналов требуют согласования. Наше устройство позволяет не просто заглушить сигнал, но и узнать, кто именно использует микронаушник, а также доказать это. Мы провели испытания на базе НГМУ и подтвердили успешность, — говорил Денис Рублев.

Студенты, кстати, восприняли идею в штыки. А вот чиновникам от минобра она понравилась. Но пока такой способ борьбы со списыванием не прижился. Как сообщили в бизнес-инкубаторе НГТУ, заказов на перехватчик микронаушников мало.

МОБИЛЬНАЯ ВЫШКА ЗА 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Новосибирский школьник Юрий Крысов провел интернет в родное село всего за 5 тысяч рублей — и прославился на всю страну. «Комсомолка» первой из СМИ отыскала юного Кулибина в селе Песцы Чановского района. Тот рассказал, что мечтал о мобильном интернете, чтобы смотреть музыкальные клипы (ну а что вы хотели от поколения TikTok). Но провайдер предлагал тянуть оптоволоконный кабель за миллион рублей, а таких денег у села нет.

Тогда школьник попросил местных мужиков сварить 10-метровую мачту. На вершине установил модем сотового оператора, от него провел провод к обычному модему и стал раздавать интернет по проводам. Юного изобретателя приглашали подать документы в МФТИ, но он выбрал музыкальный колледж. Однако и о селе своем не забывает.

— Хотел построить вторую вышку на другом конце села, но нет средств. Спонсоров не нашел, но хотел написать в поселковый ТОС. Сейчас много подключаемых абонентов. Я ищу спонсоров, думаю открыть сбор на краудфандинговой платформе «Планета.ру», — поделился с КП-Новосибирск Юрий Крысов.

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