2020-07-24T15:35:41+03:00
Общество

Школьник построил вышку сотовой связи в глухом селе, мечтая о славе на YouTube

Раньше жители далекого поселка Песцы ловили интернет за километры от дома, а теперь выходят в соцсети благодаря девятикласснику
Никита МАНЬКО
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Юный энтузиаст построил вышку сотовой связи и подарил селу интернет. Фото: предоставлено Юрием КРЫСОВЫМ.Юный энтузиаст построил вышку сотовой связи и подарил селу интернет. Фото: предоставлено Юрием КРЫСОВЫМ.
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Девятиклассник из маленького села Песцы (Чановский район, Новосибирская область) соорудил самодельную вышку для передачи мобильного интернета через Wi-Fi. Подросток прицепил модем на высокий столб и провел интернет в несколько домов. Местные жители теперь носят школьника на руках, говорят: «Благодаря Юре мы попали в нацпроект!» Сам же парень хочет стать певцом и прославиться на YouTube, поэтому и интернет ему очень нужен.

Та самая вышка. Фото: предоставлено Юрием КРЫСОВЫМ.

Та самая вышка. Фото: предоставлено Юрием КРЫСОВЫМ.

МЕЧТАЛ СТАТЬ БЛОГЕРОМ, КАК LITTLE BIG

Девятиклассник Юра Крысов - творческий парень, пел с самого детства, учился в музыкалке на народном отделении, но мечтал стать королем эпатажа. Его кумир - солист Little Big Илья Прусикин. Но для покорения YouTube как воздух нужен интернет - следить за трендами, выкладывать песни, посылать видео на онлайн-конкурсы. А в родном поселке Песцы Чановского района сотовый сигнал такой неустойчивый, что его едва хватает на отправку сообщения в мессенджере. О проблеме доступа к интернету взрослые задумались, когда повсеместно началось дистанционное обучение.

- Наш поселок расположен в 5 километрах от райцентра, и у нас нет интернета. Я пошел на прием к главе района, тот позвонил в «Ростелеком». Вскоре пришла бумага, что в деревню подведен только медный телефонный провод, а для интернета нужен оптоволоконный кабель. На этот кабель нужно почти миллион рублей - для деревни из 60 дворов деньги нереальные. Тогда я начал искать решение, - рассказал КП-Новосибирск Юра.

Парнишке помогли увлечение радиоэлектроникой и смекалка. Юра попросил местных мужиков сварить из стальных прутьев антенну высотой 10 - 12 метров. На верхушку поставил роутер единственного доступного мобильного оператора, а внизу установил модем и маршрутизатор с проводами. На эту конструкцию было потрачено 5 тысяч рублей.

- Роутер ловит интернет и передает сигнал по кабелю к трем домам. Можно подключить и больше, если маршрутизатор будет помощнее. За интернет плачу всего 550 рублей, а с клиентов беру по 350 рублей в месяц. Доход коплю на новое оборудование - это на морозе может отказать, а скоро зима, - по-взрослому рассуждает Юра Крысов.

В поселке Песцы живут больше 100 человек, но интернета почти нет. Фото: предоставлено Юрием КРЫСОВЫМ.

В поселке Песцы живут больше 100 человек, но интернета почти нет. Фото: предоставлено Юрием КРЫСОВЫМ.

«ТЕПЕРЬ У НАС «ЦИФРОВОЕ СЕЛО»

Теперь в эти три дома бегают школьники со всего села. Местные жители готовы носить юного изобретателя на руках. С постройкой самодельной вышки дети смогли продолжить учиться на дистанционке, а родители - полистать ленту соцсетей. Соседка-пенсионерка освоила Skype и теперь с удовольствием в любое время может общаться с родней из других городов и стран.

А юный техник признается, что после первой радости появились и трудности. Мобильный оператор увидел превышение лимита интернета по роутеру и словно специально занизил скорость с 20 до 10 Мб/с. Сейчас Юра ломает голову над решением этого вопроса, а заодно старается предотвратить другие возможные неприятности. К примеру, подросток боялся, что кто-то из пенсионеров начнет жаловаться на излучение от вышки. Юра работает на опережение - просвещает всех бабулек в округе.

- В других селах ставят сотовые вышки, а жители против - боятся излучения. От моей антенны излучения не больше, чем от телефона, поэтому все относятся хорошо. Совет поселка тоже рад - теперь у нас «цифровое село». Шутят: «Мы попали в нацпроект», - доволен смышленый школьник.

Паренек зарабатывает по 200 рублей с человека и копит на новое оборудование. Фото: предоставлено Юрием КРЫСОВЫМ.

Паренек зарабатывает по 200 рублей с человека и копит на новое оборудование. Фото: предоставлено Юрием КРЫСОВЫМ.

Несмотря на технический прорыв, Юрий не думает стать инженером - в будущем по-прежнему видит себя певцом и уже подал документы в Барабинский музыкальный колледж. Сейчас парень мечтает о новой антенне на другом конце деревни - чтобы обеспечить интернетом остальных детей и одиноких бабушек. Но средств не хватает - надо вложить в технику 13 тысяч рублей. Для села деньги большие, а для ребенка - тем более. Юра вздыхает: копить придется больше года. Местные власти готовы поддержать подростка, но пока только советом.

- Это, конечно, здорово! Мы поддерживаем любую инициативу, которую проявляет молодежь, если это действительно полезно людям, а не просто для баловства. В поселке Песцы есть ТОС - молодой человек может выступить с проектом строительства второй антенны и получить грант. Его поддержат, - заверил КП-Новосибирск замглавы администрации Чановского района Валерий Говорунов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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