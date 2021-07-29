«Там какой-то странный гроб, череп...»: сибирячка решила выкопать туалет и нашла древнее захоронение XVIII века

Сибирячка просила сына построить туалет, а он нашел археологический памятник. Фото: предоставлены героями публикации.

Продавец из Новосибирской области Елена Кравец попросила сына выкопать яму под туалет в селе Криводановка, а он наткнулся на древнюю могилу. Из ямы на парня смотрел старый пожелтевший череп. Семья вызвала полицию, те позвонили археологам. Ученые определили, что на огороде расположено захоронение конца XVIII — начала XIX века. Покойника похоронили в гробу-колоде, выдолбленном из ствола дерева. Краеведы предполагают, что могила — часть кладбища первых русских поселенцев Новосибирской области. Станет ли дом женщины музеем — в материале КП-Новосибирск.

Сибирячка Елена Кравец живет в селе Криводановка под Новосибирском. Места живописные — рядом река Обь и озеро Плес, остатки реликтового соснового бора и элитный дачный поселок. Сама Криводановка почти в три раза старше Новосибирска. Деревня возникла в далеком 1720 году, когда по указу Петра I русские поселенцы потянулись в Сибирь.

— В минувший понедельник сын копал яму под дачный туалет, на глубине около метра нашел череп и остатки костей, какой-то странный гроб. А мы там картошку растили… Сперва как-то жутко было, — рассказала КП-Новосибирск Елена Кравец.

Археологи считают место древнего захоронения ценным памятником. Фото: пресс-служба ИАЭТ СО РАН

Женщина испугалась — зря дух покойника потревожили. У нее была куча мыслей. Может быть, это убитый закопан? С такими предположениями женщина вызвала полицию. А оперативники подключили ученых. Те успокоили: никакого криминала в огороде нет, зато есть археологическая сенсация.

— После зачистки места были выявлены фрагменты керамики, которые позволили датировать найденное погребение XVIII — XIX веком. Кто-то из местных жителей был похоронен здесь в деревянном гробу-колоде. Череп и другие артефакты мы взяли для исследований, а информацию передали в инспекцию по охране объектов культурного наследия. Там будут принимать решение о выявлении исторического памятника и его границах, — пояснили КП-Новосибирск в Институте археологии и этнографии СО РАН.

Сын Николай копал и шутил про горшочек с золотом, но потом лопата звякнула. Фото: пресс-служба ИАЭТ СО РАН // предоставлено героями публикации

Хозяйка участка испугалась:

— Не нужно здесь музей открывать, мы здесь живем!

Но если захоронение могло быть частью древнего кладбища, тогда плакала хозяйская картошка. И именно к этой мысли сейчас склоняются археологи.

— После проведения всех исследований, датирования захоронения, установления границ объекта археологического наследия, определения культурной ценности данный памятник может встать в один ряд с такими объектами, как культурный слой села Кривощеково и Умревинский острог, что позволит дополнить картину освоения русским населением территории Южной Сибири и, в частности, Новосибирского Приобья, — прокомментировал КП-Новосибирск инженер-исследователь Института археологии и этнографии Александр Дудко.

Сперва хозяева испугались и закопали кости, но потом позвонили в полицию и ученым. Фото: предоставлено героями публикации

Краеведы согласны с археологами: памятник первым русским поселенцам стал бы достопримечательностью Криводановки.

— Это одно из старейших пригородных поселений, основано в 1720-х годах. К середине XVIII столетия в деревне уже проживали 95 разночинцев — потомков сибирских служилых людей — и пятеро крестьян. Помимо хлебопашества жители занимались извозом, поскольку через деревню проходил Барнаульский тракт, связывающий Алтай с Колыванью и Московским трактом, — сообщил КП-Новосибирск эксперт Музея города Новосибирска Константин Голодяев. — Но пугаться хозяйке не стоит — в начале XIX века кладбище находилось на южной окраине Криводановки, что далеко от места раскопок. Видимо, это одиночное захоронение.

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