«Если бы на моем месте был ребенок, остался бы без лица»: питбуль набросился на девушку у многоэтажки в Новосибирске

Бойцовский пес укусил девушку в живот (на снимке другая порода собаки). Фото: соцсети // Юлия Пыхалова

Встреча с парнем на Затулинке закончилась для молодой девушки больницей. Сибирячку искусал пес, которого нетрезвый хозяин выгуливал без намордника. После укуса у нее болит все тело, мучает температура. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Инцидент случился вечером в пятницу на окраине жилмассива Акатуйский. Анна Лисовская* ждала своего парня около дома № 13 на улице В. Уса. Из подъезда вышел сосед — мужчина лет 40 с бойцовской собакой. Девушка вспоминает — это был пятнистый питбуль, без намордника.

— Я смотрю на собаку, а мужик говорит: «Это найденыш!» Я переспросила: «Она найденная, что ли?» Он ответил: «Да», — и пошел в мою сторону. Я из вежливости спросила: «Она хоть не кусается?» И тут собака набросилась на меня, — рассказала КП-Новосибирск Анна.

Пес подпрыгнул и вцепился в живот девушки. В этот момент подоспел ее парень и начал кричать на хозяина, чтобы тот забрал собаку. Продолжились события уже в больнице: врачи обработали укус на теле девушки, а также поставили ей прививку от столбняка.

— Я никак не ожидала, что собака на меня набросится, так как она была на поводке, а рядом — ее хозяин. Теперь я боюсь собак. Думаю, если бы на моем месте был ребенок, то от его лица ничего не осталось бы, — говорит Анна.

Девушка написала заявление в полицию — требует как минимум заставить соседа выгуливать пса в наморднике.

Заметим, что во дворе дома находится детский сад «Ладушка», а в самом доме есть центр детского творчества и секция карате. Местные жители опасаются — дети могут пострадать.

— Мы нечасто видим этого пса, будто бы хозяин редко его выгуливает. Может, поэтому он такой дикий. Нам, конечно, боязно — скоро дети вернутся из летних лагерей и с дач, их будет полно на улице, — волнуется местная жительница.

КОММЕНТАРИЙ КИНОЛОГА

«Щенка надо социализировать»

Новосибирские кинологи уверены: хозяин слишком долго держал собаку в квартире, отчего она стала нападать на людей.

— Питбули селекционировались как охотничьи собаки, это подталкивает их нападать на других животных. Другое дело — агрессия к людям, она возникает из-за недостатка социализации щенка. Агрессия основана на страхе того, что у собаки отнимут ее территорию. Нужно с младых когтей знакомить бойцовские породы с машинами, людьми и так далее. Иначе незнакомец покажется угрозой, пройдет человек — собака кинется. Нередко невоспитанные питбули кусают и своих хозяев, — отметил руководитель кинологического центра «Барс» Анатолий Котенко.

Перевоспитать животное всегда можно, но вот кто перевоспитает хозяина агрессивного пса? Юристы уверены, что в этой истории можно и нужно подавать в суд. Собачника тогда накажут деньгами.

— Хозяина собаки ждет штраф за нападение животного, также потерпевшая может подать иск в суд на компенсацию лечения и морального вреда. Комиссия будет исследовать собаку — проверит прививки и сделает заключение по поведению, — прокомментировала новосибирский юрист Инесса Рябинина.

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