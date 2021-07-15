Новосибирское отделение партии «Новые люди» разработало список критериев оценки мэров

Фото: партия «Новые люди».

К процессу подготовки критериев Новые люди привлекли различных специалистов: ученых новосибирских вузов, урбанистов, блогеров, депутатов из различных партий.

- Главной задачей было подвести под каждый критерий цифровые показатели. Оценки работы любого мэра всегда кардинально отличаются, а цифры позволяют получить объективную картину того, насколько эффективно он справляется со своими обязанностями, независимо от личных симпатий и партийной принадлежности. Чтобы критерии оценки мэров не превратились в орудие политической борьбы, мы привлекли к их разработке независимых экспертов, в том числе представителей научного сообщества, - делится депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

За соответствие каждому из критериев мэр будет получать определенное количество баллов. Их сумму будут подсчитывать каждый год. Если градоначальник два раза подряд получит оценку «неудовлетворительно», автоматически будет запускаться референдум о его отставке, то есть конечное слово все равно останется за жителями.

Кстати, первым критерием в списке стал уровень доверия мэру. Не секрет, что уже через год-два после выборов отношение людей к градоначальнику меняется. Уровень доверия планируют изменять с помощью опроса, который будет проводить независимая организация.

Список критериев, сформулированный Новыми людьми в Новосибирске, также включает такие показатели, как дефицит/профицит бюджета; техническая оснащенность детских садов и школ, их доступность; количество муниципальных предприятий и рентабельность их работы; процент дорог, которые соответствуют нормам; состояние коммунальных сетей и ряд других факторов.

- В список вошли ключевые направления работы мэрии. При этом мы сделали акцент именно на зоне ответственности градоначальника, на тех направлениях, которыми он занимается напрямую, - рассказывает Дарья Карасева.

В ближайшем будущем отделение партии «Новые люди» проведет общественное обсуждение критериев, чтобы каждый желающий смог представить свои соображения на этот счет. Затем, после корректировок, партия представит поправки в федеральный закон.