Пелагее — 35 лет: чего ей желают ее бывшие учителя и земляки

Пелагее сегодня исполнилось 35 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

35 лет назад 14 июля в новосибирском роддоме появилась на свет Полина Смирнова. Чуть позже ей дали фамилию ее отчима Андрея Ханова. Полина начинала свою звездную карьеру в Новосибирске, а потом перебралась в Москву. Несмотря на ее недолгое пребывание в столице Сибири, земляки до сих пор помнят и слушают песни заслуженной артистки Российской Федерации. Корреспондент «Комсомолки» прогулялась по улицам города и узнала, что сибиряки хотят пожелать Пелагее в ее юбилей и какой ее помнят одноклассники.

Полина на руках у мамы. Фото: pelagea.ru

ОТ ОПЕРНЫХ АРИЙ ДО НАРОДНЫХ ПЕСЕН

Начнем с одноклассников звезды. Они до сих пор вспоминают, какой Поля была пухленькой и крупной девочкой.

— Вообще, Поля была очень трудолюбивой. Я ее запомнила пухленькой, круглолицей, с косичкой. Крайне редко она делала шишечку или хвостик. Ну а на утренниках, конечно, были кудри. Костюмы для праздников Поле шила ее мама — это всегда были очень яркие наряды. Помню один Новый год, когда Поля пришла в красивом цыганском костюме — в длинной юбке. Она исполняла цыганскую песню — и это было с танцем, с паданием на колени, очень артистично, — вспоминает Евгения Измайлова, одноклассница Пелагеи.

Педагог по фортепиано Лариса Силаева вспоминает о Поле как о талантливой ученице. Из-за гастролей школьница часто пропускала занятия, но всегда быстро наверстывала материал.

Школьница в Суздале. Фото: pelagea.ru

— Мне хочется пожелать Пелагее оставаться таким же очаровательным и одаренным музыкантом. Она же может петь все: от оперных арий до народных песен, — передала свои поздравления Пелагее преподавательница.

А ЧТО СИБИРЯКИ?

Большинство опрошенных новосибирцев знают, кто такая Пелагея, и даже слышали ее песни. Только вспомнить и спеть не смогли. Зато какие теплые слова они подобрали для своей землячки!

— Пусть она будет здоровой и развивается дальше в музыке!

— Чудесная исполнительница с прекрасным голосом. Хочу пожелать ей удачи, карьерного роста и еще больше энергии, чтобы хватало на все проекты.

— Хочу пожелать Пелагее оставаться такой же солнечной, энергичной, красивой. Пусть все ее желания сбудутся.

— Я знаю, что у Пелагеи есть дочка. Так пусть она ее радует, потому что счастье женщины связано со счастьем ее детей. Ну и пусть никогда не унывает.

— Пусть она продолжает так же блистать на сцене и радовать публику красотой и голосом.

«Комсомольская правда» присоединяется к пожеланиям сибиряков и поздравляет Пелагею с днем рождения!

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