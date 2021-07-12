Создатель паблика «АСТ-54» пострадал в массовой драке на Алтае

Нарушителям сделали замечание, и они бросились в бой. Фото предоставлено Виталием Полищуком.

У создателя крупнейшего новосибирского паблика пошла целая череда опасных приключений. В июне во время путешествия по Африке его задержали военные Республики Чад. Вскоре отпустили, но теперь Виталий Полищук попал в переплет в родной Сибири.

Полищук известен своей нетерпимостью к автохамам. Из-за них и развязалась стычка на трассе «Бийск-Барнаул». Виталий ехал по ней вместе с девушкой, но пришлось остановиться из-за военных: те перегородили дорогу, чтобы перевезти технику. И пока одни автомобилисты выстраивались в колонну, другие пытались опередить их.

Машина, брендированная как такси, проехала по полю, подняв облака пыли. Миновать военных водитель не смог, так что пришлось задержаться на поле.

- Они такую пылищу подняли – дышать нечем... Женщина с ребенком, я закричали: «вы что творите?» Мужики стали выкрикивать… И они выскочили вчетвером. А Виталий снимал номера машин, которые пролетают. Это же незаконно, люди задыхаются от них, - рассказала КП-Новосибирск очевидец Алена Гайбель.

То ли окрики Полищука особенно не понравились компании, то ли возмутило, что он снимал видео… Под удар попал именно владелец известного автопаблика.

В разборку на трассе оказалось втянуто много людей. Фото предоставлено Виталием Полищуком.

- Они направились в мою сторону. И один из этой компании быстрым шагом в мою сторону направился, и на меня напал, разбил мне голову, - рассказал КП-Новосибирск Полищук.

Другие автомобилисты тут же пришли на помощь, но Виталию уже пришлось вытирать кровь.

Парни, капитулировав, потом еще выкрикивали, что, мол, мчались по полю не случайно, а спешили отвезти в поликлинику девушку, которой стало плохо. Однако не факт, что это правда. А если и так, то вряд ли недуг пассажирки может оправдать нападение на человека.

Координатору популярного паблика разбили голову. Фото предоставлено Виталием Полищуком.

Олег Дурнавцев – еще один очевидец – считает, что парни были подшофе.

- Молодые люди были в нетрезвом состоянии, очень агрессивные были, - говорит он.

Полищук заявил в полицию Косихинского района Алтайского края – именно на его территории произошла стычка.

Полиция еще не приняла решения. Фото предоставлено Виталием Полищуком.

- Наши сотрудники устанавливают, кто находился в такси, кто и какие повреждения получил. В перспективе может быть возбуждено дело по административной статье 6.1.1 «Побои», но пока идет проверка, - прокомментировала КП-Новосибирск начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

А вот юрист «АСТ-54» Алексей Аржанников считает, что есть основания для уголовного дела. Выразительные фотографии Полищука тоже намекают на наличие уголовного состава.

Представитель пресс-службы Яндекс.Такси Алексей Бирюков заявил, что служба поддержки обязательно проанализирует все фото и видео, снятые Полищуком.

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