МИД России объяснил, за что наших путешественников посадили в «элитную тюрьму» Африки

Путешественники встретились с временным поверенным по делам РФ в Республике Чад Сергеем Крамаренко. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

Стала известна причина, по которой в африканский республике Чад задержали российскую экспедицию «Мир Наш» под руководством новосибирского путешественника Алексея Камерзанова. Напомним, неделю назад 10 человек из города Фая-Ларжо вывезли на военном самолёте в Нджамену. У туристов забрали три внедорожника, мобильные телефоны, камеры, ноутбуки. Из палаточного городка их привезли в один из дорогих отелей, где все включено. Путешественникам дали жизнь, о которой мечтают многие. Пальмы, солнце, бассейн, бесплатная еда. Но в этой «золотой клетке» россиянам было тревожно. Они не понимали, почему у них забрали все вещи, за что их вывезли из одного конца страны в другой. Вчера власти Чада официально принесли извинения российским путешественникам, а сегодня в МИДе РФ рассказали, за что всё-таки задержали команду туристов.

- Посольство России в Чаде предпринимает все необходимые действия для урегулирования инцидента с задержанием на севере страны группы российских туристов-экстремалов (10 человек), совершающих автопробег по странам Африки. Согласно поступившим в диппредставительство официальным разъяснениям чадской стороны россияне были сняты с заранее утвержденного местными властями маршрута и эвакуированы в Нджамену по соображениям безопасности, во избежание рисков похищения или нападения в районе проведения военной операции, - рассказали КП-Новосибирск в департаменте информации и печати МИД России. - МИД Чада выражает сожаление за причиненные неудобства. В настоящее время члены группы проживают в одной из столичных гостиниц, где их ежедневно навещают сотрудники диппредставительства. При участии наших дипломатов решается вопрос о возвращении туристам документов и личных вещей, изъятых в ходе задержания. Жалобы на состояние здоровья у туристов отсутствуют.

Военные пришли на территорию палаточного лагеря туристов неделю назад. Фото: Алексей КАМЕРЗАНОВ.

При этом в МИДе добавили, что путешественники знали о рисках в африканской стране, где недавно даже был убит местный президент.

- На Консульском информационном портале, а также на сайте Посольства России в Чаде опубликована актуальная информация по вопросам безопасности на территории этой страны, в которой акцентируется внимание на активной деятельности радикальных экстремистских группировок, бандитских вооруженных формирований, практикующих грабеж, захват заложников и террористические методы борьбы. МИД России вновь призывает российских граждан ответственнее подходить к планированию своих поездок за рубеж, тщательно оценивать существующие риски, а также воздерживаться от посещения районов, представляющих потенциальную опасность, - добавили в департаменте информации и печати МИД России.

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