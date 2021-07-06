Новосибирский ученый объяснил, почему молодежь переносит вакцину от ковида хуже, чем пенсионеры

Старшее поколение чаще сталкивалось с аденовирусом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По стране активно идет вакцинация от коронавируса. В очередях в мобильные пункты и поликлиники можно встретить и молодежь, и тех, кому уже за 50. Каждый хочет обезопасить себя. Однако, у вакцины есть поствакцинальные реакции и временные побочные эффекты, в принципе, как и у любой прививки. Испытывают их не все. И чаще всего жалуются на первые дни побочки именно молодежь:

— У меня поднялась температура до 38, ломит все тело.

— А у меня после прививки мышцы стали ватные, как после тренировки. Ночью начался сильный озноб, лихорадка, кости ломило. Температура почти под 39 поднялась.

— Я когда поставила прививку, то у меня появилась головная боль, боль при движении глазами, тошнота, — пишет молодое поколение в одном из телеграмм-каналов.

В свою очередь люди, которым за 50 вообще практически не жалуются на поствакцинальные реакции. И дело не в том, что они не такие активные блогеры. Ученые нашли объяснение, почему молодое поколение переносит прививку тяжелее, чем те, кто старше. Объяснение дал Сергей Нетесов, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН. По его словам, дело в том, что организм людей 50+ намного больше встречался с вирусами. Если мы говорим про «Спутник V», то эта вакцина состоит из неспособного размножаться аденовируса человека. Этот возбудитель даже в полноценном виде не опасен, он вызывает лишь легкую простуду. А в вакцине — его дефектная версия, в которой нет генов размножения. Но некоторые аденовирусные белки вместе с белком S коронавируса она производит. Именно это и чувствуют организмы молодых людей, тогда как старшее поколение уже встречалось с этим полноценным вирусом и у него есть к нему иммунитет:

— На эту тему исследования еще продолжаются, но такой эффект был замечен еще осенью прошлого года. Он связан с реакцией организма на аденовирус, поскольку с этими подтипами аденовируса большая часть старшего поколения уже сталкивалась и не раз, а у многих молодых людей такого опыта еще не было, поэтому организм и реагирует температурой, ломотой в теле, — объяснил КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

При этом по его словам, на самочувствие после вакцинации ваш возраст, а значит и жизненный опыт взаимодействия с инфекциями, влияют больше, чем то, болел ты раньше ковидом или нет.

Напомним, что недавно Сергей Нетесов рассказал «Комсомолке» о том, что и вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, если получит большую его дозу от инфицированного человека. Поэтому даже если вы поставили прививку, то продолжать ходить без маски в продолжающийся эпидемический период не рекомендуется: маска существенно уменьшает дозу поступающего в виде микробрызг вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вакцинированные тоже могут заразиться»: ученый рассказал о новом дельта — коронавирусе

Чтобы защититься от заразы, вирусолог Сергей Нетесов призвал всех носить маски (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.