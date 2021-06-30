Геология как способ познания мира

Угольный разрез. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Сегодня мы рассказываем о романтической, аналитической и одновременно творческой профессии геолога и знакомим вас с заместителем главного геолога АО «Сибирский Антрацит» Сергеем Гриценко.

Добыче любых полезных ископаемых предшествует колоссальный труд геологоразведочных экспедиций, исследующих недра. На какой глубине залегают полезные ископаемые, какими качественными характеристиками они обладают, какими в итоге получатся разведанные запасы - на все эти вопросы отвечают геологи.

Сергей Гриценко - потомственный геолог. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Сергей Николаевич Гриценко - сын геологов, посвятивших всю свою профессиональную жизнь геологии Горловского каменноугольного бассейна. Он родился в поселке Листвянском - на прародине промышленной добычи антрацита в Новосибирской области, значительную часть своего детства провел на буровых вышках. С 4 лет родители - в то время сотрудники геологоразведочной партии - брали Сергея с собой в полевые работы на различные месторождения Горловского угольного бассейна, где сегодня работают предприятия Группы «Сибантрацит»: АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». В Новосибирской области первые угольные разрезы для разработки угля карьерами - «Горловский» и «Ургунский» - в те годы только начинали строиться, основная доля антрацита добывалась подземным способом на Листвянских шахтах.

- А с 5 лет я уже сам стоял на лыжах и ходил с матерью в «поля». И даже сам принимал участие в буровых работах. Из ящиков с керном доставал заклинки - нарубленные кусочки алюминиевой проволоки. Делать было нечего - я их выщипывал и собирал в банку, - вспоминает Сергей Гриценко.

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СПРАВКА КП

Керн - образец горной породы, извлеченный из скважины посредством бурения. Представляет собой цилиндрическую колонку (столбик) горной породы - достаточно прочной, чтобы сохранять монолитность.

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Говорить и изучать геологическое строение земной коры, особенности залегания пластов горных пород, их состав и происхождение Сергей Гриценко начал практически одновременно. И уже с дошкольного возраста самостоятельно и почти безошибочно мог описать состав керна, вспоминает его мать Галина Степановна, бывший геолог «Сибирского Антрацита».

Семья Гриценко в «Сибантраците» - легендарная. Николай Григорьевич Гриценко, отец Сергея Николаевича, отдал изучению Горловского месторождения полвека. Работал в Анжерской геологоразведочной партии, которая совместно с Шадринской геологоразведочной партией занималась изучением геологического строения Горловского угольного бассейна в Новосибирской области. С 1985 года был главным геологом Листвянского шахтоуправления, а затем - «Сибирского Антрацита». Всю жизнь посвятила геологии и Галина Степановна, мать Сергея Николаевича. Совокупный стаж семьи Гриценко в изучении Горловского угольного месторождения составляет 110 лет.

- У меня практически не было шансов получить какую-то другую профессию, - улыбается Сергей Гриценко. - Хотя в юности, по мере взросления, я увлекался и другими науками - физикой, астрономией, радиотехникой. Но геология оставалась для меня чем-то само собой разумеющимся, как воздух, солнце, дождь.

Буровая вышка (архивное фото). Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

По окончании Новосибирского геологоразведочного техникума в 1996 году Сергей Гриценко пришел работать в шахтоуправление «Листвянское» участковым геологом и попал под руководство сразу обоих родителей. Казалось бы, что сложного - работать под началом папы и мамы?

- Ну конечно! - возражает Сергей Николаевич. - Для меня это было очень сложно! Ответственность в два раза выше. Это же родители! Подставить или опозорить их никак нельзя. - К тому же с окончанием рабочего дня геология не заканчивалась. Зачастую дома за столом продолжались те же разговоры.

ГДЕ РАБОТАЕТ ГЕОЛОГ

Работа геолога начинается в полях, но ими не ограничивается. Она продолжается за письменным столом - за составлением таблиц, карт и планов. А в последние годы - за компьютером с программными продуктами моделирования строения земной коры и месторождений полезных ископаемых.

- Бурится скважина на глубину, зависящую от геологического задания, выданного на эту скважину. Оно определяется тоже геологами по итогам поисковых работ. Сначала это примерная глубина. В случае обнаружения интересных структур она уточняется. При глубинном изучении недр глубина буровых скважин может превышать километр, - рассказывает Сергей Гриценко.

Керн вынимают, складывают в керновые ящики, нумеруют, подписывают, потом геолог делает описание, которое показывает, какова структура недр, на какой глубине от земной поверхности начинается угольный пласт. Это важно для понимания того, сколько горной породы придется снять в том или ином месте, чтобы добраться до угленосной толщи, на какую глубину и в какую сторону простирается угольный пласт. По итогам бурения геологи составляют стратиграфические колонки на каждую скважину. Они показывают последовательность пластования горных пород, характеристику контактов между ними и вещественных составов. Из полученных колонок геологи готовят графическую документацию, строят разрезы - поперечное сечение угленосной толщи, а на основе полученных разрезов - планы - горизонтальное отображение строения на определенной высотной отметке. Работа очень творческая.

КОГДА В СИБИРЬ ВЕРНУТСЯ ТРОПИКИ

Внедряясь вглубь земли, геологи проникают не только сквозь пространство, но и сквозь время. По словам Сергея Гриценко, сотни миллионов лет назад на месте Западной Сибири было огромное теплое щелочное болото-море, в котором росли гигантские плауны - хвощи диаметром около 2 метров и высотой до 20 метров. По одной из версий, именно они и стали материалом для образования угля.

- Плауны накапливались десятки миллионов лет. Эту цифру трудно даже осознать, ведь все человечество, начиная от протообезьяны, и 1 миллион лет не живет. А мы говорим о десятках миллионов лет, - объясняет Сергей Гриценко. - Толща поднималась, опускалась, при этом процессы накопления осадков прерывались, шли процессы разрушения окружающих горных пород, которые перекрывали толщу плаунов. Из них впоследствии получились песчаники-алевролиты - это те вскрышные породы, которые мы сейчас убираем, чтобы добраться до пластов антрацита.

Работа геолога начинается в полях и продолжается за письменным столом - за составлением таблиц, карт и планов. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Климат территории Западной Сибири за эти миллионы лет менялся многократно и диаметрально противоположно. На смену периоду оледенения приходили тропики. В это время сибирский климат был жарким и влажным, без ярко выраженной зимы.

- Рано или поздно - через 5 - 10 тысяч лет - в Сибирь вернутся тропики, в этом нет никаких сомнений, - предполагает геолог. - Если раньше не произойдет какой-то вселенский катаклизм.

КАК КАМЕННЫЙ УГОЛЬ СТАЛ АНТРАЦИТОМ

Вся угленосная толща на юге Западной Сибири была образована 250 - 270 миллионов лет назад. Изначально она имела горизонтальное залегание, как все осадочные породы. Это хорошо видно на примере соседнего Кузбасса, где уголь залегает, как правило, пластами с углами наклона в среднем от 2 - 3 до 15 - 20 градусов.

- Генезис соседних угольных бассейнов один и тот же, период накопления осадков - один и тот же. У нас даже геологические свиты те же, что и в соседнем Кузбассе. Одни из самых крупных угленосных толщ - Кемеровская, Ишановская, Алыкаевская - по названию деревень, расположенных недалеко от Кемерова. Впервые они были вскрыты именно там. Раньше это был один бассейн, - отмечает Сергей Гриценко.

Но впоследствии, в более поздние периоды, юго-западный кусочек единого болота-моря был выделен, выдавлен из этого общего бассейна в обособленный, расположенный между Салаиром и Томь-Колыванским складчатым блоком. Магматические континентальные плиты двинулись навстречу друг другу и оторвали часть болота-моря, отжали, оттащили его в сторону на сотни километров.

- Именно они сложили горизонтальную поверхность в серию очень крутых, зачастую закрытых (угол от 30 до 90 градусов. - Ред.) складок. Вследствие дальнейшей подвижки тектонических плит эти складки неоднократно терло, мяло, разрывало в разных местах, что и послужило возникновению уникального угольного бассейна - Горловского, - продолжает Сергей Гриценко.

Под воздействием высоких температур и невероятно высокого давления каменный уголь менял свою структуру, приобретая свойства антрацита - материала переходного от каменного угля к графиту, обладающего высокой температурой горения и отличающегося крайне низким содержанием примесей.

- В условиях большого давления количество летучих веществ, вредных примесей и зольность угля уменьшаются. Аналогов сибирскому антрациту по качеству в мире нет. Было небольшое месторождение в Пенсильвании, но оно уже отработано. Качество отдельных фрагментов отдельных пластов во Вьетнаме может приближаться к нашему, но не равняется ему, - утверждает Сергей Гриценко.

Антрацит, добываемый в Новосибирской области, обладает лучшими физико-химическими свойствами среди антрацитов и классифицируется как антрацит сверхвысокого качества - Ultra High Grade. Содержание углерода в нем превышает 92%, а посторонних примесей - серы, фосфора, азота и других - не более 2,5%.

«Сибантрацит» является крупнейшим в мире производителем и экспортером антрацита.

Угольный разрез. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

ГДЕ ИСКАТЬ АНТРАЦИТ

Однако вместе с уникальным продуктом Новосибирская область получила запредельно сложное месторождение.

- Вся угленосная толща сложена в многочисленные складки тектоническими подвижками и разнонаправленно разорвана. Сложно предсказать, в каком месте она продолжается. Мы как раз этим и занимаемся. Копать в никуда - очень дорого. Вариантность прогнозной увязки пластов антрацита очень высокая, - предупреждает геолог.

К примеру, в 70-х годах ХХ века по итогам доразведки Листвянского месторождения существовало 14 равноправных вариантов увязки простирания пластов (в идеале должен быть один). В итоге выбирался какой-то средний - не самый плохой, но и не самый многообещающий вариант.

- Я сам неоднократно видел глаза экспертов по разным месторождениям полезных ископаемых. Когда они смотрят наши материалы, их глаза округляются. «Мы, - говорят, - даже не знали, что такое может быть», - делится геолог.

ЧТО ДЕЛАЮТ ГЕОЛОГИ, КОГДА НЕ ЗАНИМАЮТСЯ РАЗВЕДКОЙ

Ежедневно геологи «Сибантрацита» собирают информацию о фактическом местоположении пластов с целью составления прогнозов развития угледобычи - краткосрочного, среднесрочного и стратегического.

- Дважды в день мы выезжаем на карьер и снимаем контакты антрацита и породы, отбираем пробы, измеряем параметры пластов. Из-за сложного залегания пластов вариации по сравнению с первоначальным прогнозом очень значительные, - добавляет Сергей Гриценко.

Геологи снимают координаты пробы, заполняют таблицы - базы данных - по зольности, влажности, грансоставу и по другим параметрам горных пород.

- Кроме геометрии угольного пласта, уточняем еще и качественные характеристики антрацита - наиважнейший вопрос, - подчеркивает геолог.

Сергей Гриценко за работой. Фото предоставлено пресс-службой Группы «Сибантрацит».

Полученными данными пополняется цифровая модель месторождения для уточнения прогноза: что будет дальше - через месяц, год. Цифровую модель месторождений «Сибантрацит» начал формировать в 2007 году. В 2009 году были сформированы первые планы развития горных работ на первом участке. В 2010 году в «Сибантраците» купили стратегический горно-экономический планировщик, обучили работе на нем ряд специалистов. И они приступили к оценке всех остальных участков, составлению пространственно-временной схемы отработки с учетом экономических, технологических факторов на ближайшие годы и до конца отработки.

Автоматизация горнодобывающей промышленности, модернизация добывающих предприятий - вопрос не только повышения их эффективности и прибыльности, но и безопасности. Компьютерные модели позволяют вывести процессы на новый уровень эффективности.

- Эти работы легли в основу проектирования в том числе разрезов «Восточный» и «Колыванский». Мы пользуемся этими моделями чуть ли не в ежедневном формате. Оперативные подсчеты объемов антрацита и вмещающих пород, их качественные показатели - значение полученной информации невозможно переоценить. Этим можно заниматься беспрерывно, бесконечно, - считает Сергей Гриценко.

Коллектив геологической службы в «Сибирском Антраците» подобрался что надо - увлеченный, сплоченный. Единое целое. Монолит.

- Здесь по-другому нельзя. По-другому не сможешь. Либо так, либо никак. Без взаимопонимания работы не выйдет. Здесь обособленные действия и создание внутренней местечковой среды невозможны. Здесь - только вместе, только рядом, только в унисон. Только с полуслова, даже с полумысли. Еще не додумал - тебя уже поняли, - признается Сергей Гриценко.

Работа геологов глубоко аналитическая, но в то же время творческая. Всех их в профессию привела прежде всего романтика освоения неизведанных земель, познания глубоких недр Земли, изучение истории планеты и закономерностей развития земной коры.

- Это познание мира! - резюмирует Сергей Гриценко.