Выпрямили хвост и поумнели: одомашненные лисицы оказались сообразительнее диких

Одомашненные лисицы любят человека. Фото: Виктория МИНАЕВА

Необычный эксперимент по одомашниванию лисиц начал в 1959 году директор Института цитологии и генетики из Новосибирска академик Дмитрий Беляев. Цель его была проста: отследить процесс, как человек приручил собаку. Еще в середине прошлого века Беляев отобрал для эксперимента 100 самок и 30 самцов чернобурки на одной из звероферм Эстонии. И больше полувека ученые в Новосибирске наблюдали, как происходит мутация в районе гена GTF2I, который отвечает за психику и дружелюбие. Изменение этого гена у человека - синдром Уильямса, в народе его еще называют синдромом лица эльфа. Люди с таким заболеванием отличаются гипернаивностью, дружелюбностью, навязчивостью и задержкой умственного развития.

Изначально примерно такие же симптомы проявлялись и у одомашненных лисиц: на первых этапах, в 1980 - 1990-х годах, нос у животных стал короче и шире, что действительно можно сравнить с признаками синдрома Уильямса. У некоторых животных наблюдалось укорочение хвоста, лап, а также свернутый в кольцо или полукольцо лаечный хвост. А еще у лисят наблюдалась задержка в развитии: они начинали осознавать опасность намного позже диких сородичей.

Такой окрас бывает только у одомашненных лис. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но постепенно такие проявления стали сходить на нет.

- Сейчас почти нет лисят с лаечными хвостами, такое проявление мутации исчезло, - говорят в пресс-службе ИЦиГ СО РАН.

Ученые сравнивают это с появлением разных пород собак: ведь изначально был волк, а потом появились и добродушный лабрадор, и совсем не дружелюбные бойцовские псы. И у каждого из них есть свои слабые и сильные стороны, которые становятся отличительной чертой породы. Так и у одомашненных лисиц: постепенно мутации меняются, и у них появляются новые черты, о которых сибирские генетики рассказали в Journal of Neuroscience. Чтобы их выявить, понадобилось сделать животным МРТ.

- Было установлено, что объем серого вещества у ручных лисиц увеличен по сравнению с лисицами из контрольной группы. То же обнаружено и у лисиц, селекционированных на усиление агрессивности на человека, - рассказала главный научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН профессор Людмила Трут. - Более того, дружелюбные и агрессивные лисицы имеют общие особенности строения отделов головного мозга, которые не выявляются у контрольных, неселекционированных по поведению лисиц.

- Полученные результаты заставляют нас пересмотреть точку зрения об уменьшении размеров мозга в ходе доместикации животных и продолжить детальные исследования отделов мозга лисиц, - подчеркивает профессор Университета Иллинойса (США) Анна Кукекова.

Теперь ученые хотят понять, будут ли эти процессы происходить и с человеком, у которого затронут такой же ген, и станет ли он умнее других.

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