«Наука испорчена»: домашние лисы из Новосибирска поссорили американских и немецких ученых

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-04T13:47:13+03:00

Знаменитых ручных питомцев из Академгородка могли вывезти в СССР из Канады

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Американские СМИ оспорили мировое первенство новосибирцев по одомашниванию лис. Одомашненные лисы доктора генетики Дмитрия Беляева имеют канадские корни и могли быть взяты с одной из американских ферм, сообщило авторитетное издание New York Times.

Авторы статьи в научном журнале Trends in Ecology and Evolution приводят в качестве доказательства результаты теста ДНК сибирских лис — в нем обнаружили ген животных с острова Принца Эдуарда в восточной Канаде. Американцы уверены, что торговцы мехом приручили местных лис-чернобурок на десятки лет раньше, чем сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН.

- Доктор Беляев не скрывал, что брал для одомашнивания лис, которых фермеры выводили ради меха, и некоторое одомашнивание животных могло произойти еще до начала его экспериментов. Но в своем исследовании Беляев описывал своих лис как наиболее диких и враждебных людям, мы предполагаем обратное — заявила генетик из Университета Иллинойса Анна Кукекова.

Напомним, сенсационный эксперимент новосибирского генетика Дмитрия Беляева и Людмилы Трут длился более 60 лет, результатом стала новая порода домашних лис и найденный «ген любви» зверей к людям. Американские ученые назвали исследование «переоцененным» и описали, как «последний гвоздь в крышку гроба» теории о том, что одомашнить можно любое дикое животное.

Европейский биолог Адам Уилкинс из Университета Гумбольдта в Берлине назвал статью американских коллег «глубоко испорченной», раскритиковал их опровержение теории одомашнивания и попытался смягчить критику, прислав фото своего пса, как примера животного с «геном любви» к людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/613928" frameborder="0"></iframe> Лисицы зверофермы Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске.Влад КОМЯКОВ, Виктория МИНАЕВА

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Новосибирские генетики первыми вывели породу одомашненных лис и стали продавать их по всему миру. Эксперимент ученых стал мировой сенсацией как для науки ,так и для любителей животных.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU