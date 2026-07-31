Мясные консервы: мифы и реальность

Фото: Предоставлено пресс-службой «Русской Ресурсной Компании - СИБИРЬ»

В эфире Радио «Комсомольская правда» директор завода «Русской Ресурсной Компании - СИБИРЬ», выпускающей тушеную мясную продукцию под брендом «Сила Алтайская», Евгений Чудов и врач-эндокринолог, нутрициолог сети медицинских центров «Биовэр» Яна Шкурычева развеяли мифы о консервах и рассказали, почему качественная тушенка должна быть на каждой кухне.

В «правильной» тушенке нет ничего лишнего

- У нас часто демонизируют продукты, которые законсервированы, в том числе и тушенку, - признает Яна Шкурычева. Многие считают, что тушенка - это пережиток прошлого или продукт для экстренных ситуаций - в походе, на даче и так далее.

На самом деле, по ее словам, это не так:

- Мясные консервы - хороший продукт питания. При правильном производстве они являются полноценным источником белка и полезных микроэлементов. Говядина содержит гемовое железо, которое легко усваивается нашим организмом. Также в ней есть цинк и витамины группы B.

Еще одно из распространенных заблуждений - что в тушенку идут отходы мясного производства, образно выражаясь - хрящи, хвосты, уши и кусочек мяса. По мнению Евгения Чудова, этот миф - результат действий недобросовестных производителей, выпускающих фальсификат.

- В качественную тушенку закладывается мясо из отрубов - это то, что получается в результате разделки туши, мясо, отделенное от костей. В мясных консервах применяется жилованная говядина. Жиловка - это серьезный процесс, когда отделяются все хрящи, жилы, сосуды, лимфоузлы, чтобы это не попало в банку, потому что это недопустимо, - подчеркивает руководитель завода.

По словам Евгения Чудова, те, кто дорожит своим именем, выпускают продукцию часто по стандартам организации - СТО, которые могут быть намного строже, чем ГОСТ. (Он, кстати, на тушенку не менялся с 2013 года.) А главное, что при СТО контроль осуществляется на каждом этапе производства - от закупки сырья до выпуска готовой продукции.

- Мы используем только лучшее мясо из экологически чистых регионов Сибири и Алтая, привозим качественную говядину из Белоруссии, а также из Центральной России - Тамбовской, Брянской областей, - отмечает Чудов. - Производство соответствует международным стандартам: используются ручная разделка мяса, современные технологии, многоуровневый контроль качества - от входного контроля сырья до готового продукта. Продукция не содержит искусственных консервантов - только специи: лук, лавровый лист, соль и перец. Консерванты просто не нужны в силу того, что продукт проходит стерилизацию в автоклавах, которая убивает все патогенные микроорганизмы и их споры.

И это не просто слова. «Русская Ресурсная Компания - СИБИРЬ» с 10- летним опытом работы на рынке сегодня входит в топ-5 сильнейших производителей мясной консервации в стране, а продукция под маркой «Сила Алтайская» неоднократно получала награды и золотые медали престижных выставок.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Русской Ресурсной Компании - СИБИРЬ»

А как же жир?

Еще два обстоятельства, вызывающие смущение некоторых потребителей, - наличие в банках с тушенкой жидкости и жира. Однако и то и другое - норма, говорят эксперты.

При этом жир в составе - не враг, а друг, добавляет Яна Шкурычева.

- Жир нужен нашему организму. Это очень важный нутриент. Впрочем, если у вас есть заболевания, при которых даже сравнительно небольшое количество жира противопоказано, либо вы следите за весом, этот жир можно легко убрать из консервной банки перед началом готовки и употреблять только мясо, - заметила врач.

Стерилизация против бактерий

Главный страх многих потребителей - бактерии. Однако именно технология автоклавирования делает тушенку безопасным продуктом.

- Автоклавирование дает стерилизацию. При температуре 120 °C уничтожаются опасные бактерии, включая клостридии ботулизма, - говорит Яна Шкурычева.

Это значит, что правильно приготовленная тушенка может храниться годами без потери качества.

Но в таком случае остается ли в продукте польза?

- Денатурация белка начинается при 60 °C, если мы говорим о говядине. При этом разрушение аминокислот начинается при температурах выше 120 °C. Ученые выяснили, что разрушение аминокислот в процессе стерилизации в автоклаве составляет не более 10 - 11%. То есть практически все полезные свойства мяса, включая девять незаменимых аминокислот, сохраняются, - уточняет Евгений Чудов.

А по словам Яны Шкурычевой, в стандартной 338-граммовой банке говяжьей тушенки содержится от 40 граммов белка.

Таким образом, качественная тушеная говядина - вполне удобный и доступный продукт для домашнего питания. По словам врача, ее вполне можно давать детям в качестве источника полноценного белка.

- У нас на «Силе Алтайской» не указана маркировка детского возраста, но если ребенок уже ест отварное мясо, ему вполне можно давать и нашу продукцию, - поясняет Евгений Чудов. И оба собеседника уверены, что научить школьника готовить макароны или гречку с тушенкой - отличный шаг к самостоятельности.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Русской Ресурсной Компании - СИБИРЬ»

Как выбрать качественную тушенку?

В заключение эксперты дали советы, как проверить качество мясных консервов.

* Читайте состав! Должно быть только мясо, соль, перец, лавровый лист.

• Проверяйте маркировку. Закладка мяса по стандарту - 290 граммов на 338 граммовую банку.

- Если мы положили 290 граммов, то в процессе варки коллаген расщепляется и превращается в бульон. Таким образом, после варки в банке остаются жидкие и сухие вещества. Поэтому закладка мяса в банку значительно выше, чем 58%, - более 90%, - рассказал Евгений Чудов.

• Оценивайте внешний вид продукта после вскрытия банки: мясо должно иметь естественный цвет и запах. Причем приятный мясной аромат сохраняется и после нагревания содержимого: в банке должно присутствовать только мясо, ничего лишнего!

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