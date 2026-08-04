В Новосибирске при поддержке партии «Новые люди» прошёл большой семейный спортивный турнир

Фото: Партия «Новые люди»

Его организовал фонд «Второй шанс», который помогает людям избавиться от зависимостей и вести здоровый образ жизни.

Главным событием фестиваля стал футбольный турнир, в котором приняли участие 6 команд. На поле вышли как опытные спортсмены, так и те, кто только начинает заниматься футболом. В итоге победу в соревнованиях одержала команда «Бойцовский клуб».

Фото: Партия «Новые люди»

Параллельно работала площадка для настольного тенниса. Каждый желающий мог попробовать себя в этом виде спорта. А любители более спокойного отдыха посетили интерактивные площадки. Специалисты-нутрициологи из комитета по здоровью рассказали, как выработать у себя правильные привычки, наладить режим питания, сна и тренировок. Эксперт фонда «Второй шанс» Игорь Деловой, который уже много лет занимается профилактикой зависимостей, поделился знаниями о том, как выстроить в семье доверительный диалог и уберечь ребёнка от вредных привычек.

- Просто вести воспитательные беседы с детьми о вреде запрещённых веществ - недостаточно. Нужно показать подростку, что ему доверяют. Помочь раскрыть его потенциал в спорте, творчестве, науке и других направлениях. Когда ребёнок занят любимым делом, у него меньше тревожных мыслей и желания уйти от реальности, - отметила депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Фото: Партия «Новые люди»

Поддержка массового спорта - лишь одно из направлений работы фонда «Второй шанс». Также волонтёры закрашивают рекламу запрещённых веществ на фасадах домов. Эксперты фонда проводят профилактические встречи с родителями подростков, на которых рассказывают, как избежать беды и куда обращаться при тревожных сигналах. А законодатели готовят инициативы, связанные с поддержкой реабилитационных центров, которые применяют научно доказанные методы лечения зависимых.