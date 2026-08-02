Зрители увидели выступление авиационной группы высшего пилотажа. Фото: Аэродром Мочище Новосибирск

В Новосибирской области на аэродроме «Мочище» 2 августа завершился юбилейный XV авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!». Фото и видео второго дня авиашоу в Мочище 2 августа 2026 — в материале КП-Новосибирск.

ФОТО, ВИДЕО ВТОРОГО ДНЯ АВИАФЕСТИВАЛЯ «ВИВА АВИА!» 2 АВГУСТА 2026

Во второй день праздника зрители увидели выступление авиационной группы высшего пилотажа ВКС России «Русские витязи» на истребителях Су-35. После этого над аэродромом пролетел вертолёт R-44 с флагами.

В программе были демонстрационные полеты группы самолетов «Аэропракт А-22». Фото: Аэродром Мочище Новосибирск

Также в программе были демонстрационные полеты группы самолетов «Аэропракт А-22» с элементами высшего пилотажа и пилотажной группы «Первый полёт».

Гости фестиваля увидели в небе самолеты времен Великой Отечественной войны. Фото: Аэродром Мочище Новосибирск

Гости фестиваля увидели в небе самолеты времен Великой Отечественной войны — Ил-2 и МиГ-3. Кроме того, дебютировал новый участник праздника — самолёт «Танго», разработанный авиакомпанией «Скай».

В программу также вошли пролет вертолетов R-44, демонстрационный полёт планеров «Янтарь», набор высоты самолетом Ан-2 до 1500 метров и последующее десантирование парашютистов с этой высоты.

В программу также вошел пролет вертолетов R-44. Фото: Аэродром Мочище Новосибирск

Напомним, в первый день фестиваля своё мастерство показали легендарные «Русские витязи», женская пилотажная группа «Барсы» и «Первый полёт». Кроме того, космонавт Анна Кикина передала привет участникам и гостям фестиваля с борта Международной космической станции.

Авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!» завершился. Видео: Аэродром Мочище Новосибирск

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