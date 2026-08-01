В Новосибирске прошел первый день авиашоу. Фото: правительство Новосибирской области/ Надежда РЫЖКИНА.

В Новосибирской области на аэродроме «Мочище» 1 августа стартовал юбилейный XV авиационный фестиваль «ВИВА АВИА!». Свое мастерство показали легендарные «Русские витязи», женская пилотажная группа «Барсы», «Первый полет». А космонавт Анна Кикина передала привет с МКС. Фото и видео первого дня авиашоу в Мочище 1 августа 2026 — в материале КП-Новосибирск.

ФОТО И ВИДЕО АВИАФЕСТИВАЛЯ «ВИВА АВИА!» 1 АВГУСТА 2026

Уже с утра на аэродроме «Мочище» было многолюдно. Зрители постепенно собирались, занимали места, разглядывали выставку авиационной техники и ретроавтомобилей. Официальное открытие состоялось в 12:00.

В фестивале задействовано более 100 единиц самолетов и вертолетов, а также около 70 профессиональных парашютистов. Фото: правительство Новосибирской области.

Первыми в небо поднялись парапланеристы, задав тон всему празднику. А затем началось настоящее авиашоу: самолеты написали в небе «Вива Авиа 2026», а гости могли побывать в кабине вертолета МИ-6.

Перед открытие над аэродромом пролетел вертолет с флагом. Фото: правительство Новосибирской области.

Одним из первых в небо поднялся истребитель Су-34 за штурвалом пилота Дмитрия Чуканова. Затем зрители увидели Ан-2, который демонстрировал набор малой высоты — всего 100 метров!

Настоящим сюрпризом для всех стало появление дирижабля: зрители были впечатлены!

Для посетителей организована масштабная выставка современной авиационной техники, раритетных автомобилей, техники байк-клубов и ретроавтомобилей. Фото: правительство Новосибирской области. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

А затем наступила очередь вертолетов — зрелище, от которого захватывало дух.

«ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ», «РУССКИЕ ВИТЯЗИ» И «БАРСЫ»

Следом выступила легендарная пилотажная группа «Первый полет». Над аэродромом пронеслись Як-52 и мощный Як-54. Пилоты отработали программу на высшем уровне и даже нарисовали в небе сердце.

Над Новосибирском пролетел истребитель Су-34

Затем настал черед единственной в России женской пилотажной группы «Барсы». Хрупкие девушки за штурвалами мощных Як-52 вытворяли в небе такое, что захватывало дух. Их мастерство зрители встретили бурными аплодисментами.

В небе над Сибирью выступили легендарные «Барсы»

Главной звездой авиашоу стала авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Сибиряки увидели единственных в мире пилотов, выполняющих групповой пилотаж на тяжелых истребителях Су-35.

Разведка завершила последние приготовления, и небо над Мочищем приняло легендарных летчиков. Десятки тысяч зрителей замерли, наблюдая за их мастерством.

Пилотажная группа «Первый полёт» нарисовала сердце в небе

Настоящим сюрпризом для гостей и участников авиашоу стало видеообращение космонавта Анны Кикиной. Она находилась на МКС, но нашла возможность поприветствовать всех присутствующих.

Небо над Мочищем готовится принять пилотажную группу «Русские Витязи»

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