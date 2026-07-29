«Новые люди» предложили разобраться со сроками отключения горячей воды в Новосибирске

Фото: Партия «Новые люди»

Жители Заельцовского, Калининского, Железнодорожного и Центрального районов уже больше месяца живут без горячей воды. С этой проблемой депутат горсовета Андрей Шамалёв и секретарь отделения партии «Новые люди» в Новосибирске Сергей Левшенков обратились к мэру Максиму Кудрявцеву.

- В нашу общественную приёмную поступают десятки обращений. Люди не знают, когда включат воду, а коммунальщики не передают информацию в управляющие компании. Многодетные семьи, одинокие пенсионеры - им не всегда по карману установить водонагреватели. Мы понимаем, что отключения нужны для ремонта и подготовки к зиме, но нельзя затягивать их на месяц и дольше, - говорит Андрей Шамалёв.

Он адресовал мэру три вопроса: чем обусловлены такие длительные сроки, почему даты постоянно переносятся и когда воду наконец дадут.

- Мы предлагаем наладить диалог и дать людям чёткий и реалистичный график. Без обратной связи между властью, коммунальщиками и жителями мы будем каждый год наступать на одни и те же грабли, - отмечает Сергей Левшенков.

Фото: Партия «Новые люди»

Пока новосибирская партия разбираются с горячей водой, их коллеги в Госдуме предложили системное решение для всей страны. Депутаты Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину.

Они предлагают, чтобы за каждый день просрочки заявки, зафиксированной в системе ГИС ЖКХ, плата за услугу автоматически снижалась на 1%. Сейчас механизм перерасчёта есть, но он сложный: нужно составлять акты, писать в УК, ходить в контролирующие органы. Из-за бюрократии большинство жильцов просто не пользуется льготой.

Если инициативу одобрят, коммунальщики получат прямой экономический стимул не затягивать работы, а жители смогут получать компенсации без бумажной волокиты.

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