Когда двор становится парком развлечений: в экоквартале «На Кедровой» открыли детскую площадку

Фото: Предоставлено ГК «Расцветай»

В масштабном проекте известного новосибирского девелопера благоустройство для детей - это не просто типовая игровая зона, это целая экосистема, где продумана каждая деталь, чтобы маленькие новоселы росли творческими, активными и общительными.

Детскую площадку в экоквартале «На Кедровой» по праву можно сравнить с целым парком развлечений, в котором комфортно юным новоселам разных возрастов. В большом современном игровом комплексе собраны разные «фишки» для детского досуга и активностей: песочницы, лабиринты, горки, скалодромы. Вся территория игрового комплекса покрыта ярким травмобезопасным прорезиненным покрытием, которое не только обеспечивает комфорт и защиту во время подвижных игр, но и эстетично вписывается в окружающую среду проекта.

- При проектировании придомовой территории проекта «На Кедровой» мы прорабатывали десятки возможных активностей для жителей всех возрастов, чтобы новоселы могли с пользой и удовольствием проводить много времени на свежем воздухе и для этого им не нужно было бы выезжать за пределы своего дома, - рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

А главным магнитом для детской энергии стала яркая игровая скульптура «Динозавр». Она объединила все разнообразие активных игр и подарила малышам бесконечный простор для фантазии.

Фото: Предоставлено ГК «Расцветай»

Именно этот игровой комплекс и определил концепцию праздника, одной из тем которого стала занимательная палеонтология. В субботу, 25 июля, двор экоквартала «На Кедровой» разделился на тематические творческие кластеры: кто-то расписывал имбирные пряники, кто-то разукрашивал картинки с динозаврами, а кто-то собирал яркое панно из мозаики. Все действо сопровождалось зажигательной музыкой и веселыми шутками аниматоров. Конечно, не обошлось и без любимых детских угощений: сахарной ваты, попкорна и мороженого - всего было вдоволь. Настоящим гвоздем программы стала пенная вечеринка, где танцевали не только взрослые, но и дети.

Фото: Предоставлено ГК «Расцветай»

ГК «Расцветай» уже третий раз проводит для жителей праздники, которые запоминаются надолго. Прошлым летом - торжественный запуск сухого фонтана, который стал любимым местом встреч. В феврале весело и шумно всем двором провожали зиму. Сейчас - открытие детской площадки. И опять новосибирский девелопер продемонстрировал, что проведение добрососедских мероприятий - это живые, теплые встречи, где каждый гость чувствует себя частью дружного соседского комьюнити.

- Каждый раз приятно удивляюсь, как классно здесь проходят праздники. Когда увидела анонс открытия детской площадки, мы с сыном (ему 5 лет) решили, что пропускать нельзя - и не пожалели! Дети визжали от восторга: динозавр-скалодром, пенная вечеринка, куча сладостей и мастер-классов. Отдельное спасибо за безопасное резиновое покрытие - набегались вдоволь. Приятно, что ГК «Расцветай» проводит такие душевные праздники для соседей. Теперь у нас есть не только любимый фонтан, но и этот игровой парк. Супер! - поделилась впечатлениями Ольга.

Хотите такой же двор? Приезжайте на экскурсию в экоквартал «На Кедровой»!

Подробности по телефону (383) 255-88-22

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