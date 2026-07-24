Дома под ключ со скидками до 5 миллионов: в Новосибирске стартует выставка Опен Вилладж Сибирь

Фото: Предоставлено пресс-службой «Опен Вилладж Сибирь»

С 30 июля по 23 августа в новосибирском коттеджном поселке Фридом Вилладж (Freedom Village) пройдет выставка Опен Вилладж (Open Village Сибирь), где можно будет увидеть возможности строительных компаний, пообщаться с ведущими застройщиками и сравнить дома из разных материалов. О том, как будет проходить выставка в этом году, в радиоэфире «КП» - Новосибирск» рассказал основатель и генеральный директор Опен Вилладж (Open Village Сибирь) Юрий Дутов.

На площадке соберутся ведущие строительные компании

По словам руководителя проекта, в прошлом году выставку посетили более 5 тысяч человек, в этом году масштаб будет не меньше.

- В прошлом году было девять домовладений, и это была выставка технологий, где дома демонстрировались на том этапе строительства, который успели завершить застройщики за отведенный им срок. Кто-то строил полгода, кто-то год. В этом году будут показаны полноценные домовладения с ремонтом, мебелью - все под ключ: заходи и живи, - рассказал Юрий Дутов.

Одно из главных преимуществ выставки - возможность сравнить разные типы недвижимости за один день. Посетители могут зайти в частные дома от разных застройщиков, а также - впервые в истории выставки - в многоквартирный дом, где представлены несколько вариантов ремонта. Это помогает человеку понять, что именно ему подходит: свой дом или квартира, жизнь на природе или городской ритм.

Выставка Опен Вилладж (Open Village) также собирает ведущих бизнесменов: здесь можно заключить контракты, обменяться контактами, опытом и наметить планы на будущее. После выставки демонстрационные дома будут продаваться.

- У нас действуют спецпредложения на покупку выставочных домовладений - скидки будут до 5 миллионов рублей. Человек может купить понравившийся дом после мероприятия, - объяснил Юрий Дутов.

У поселка есть единый дизайн-код, и все застройщики его соблюдают - территория выглядит целостно и гармонично для проживания.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Опен Вилладж Сибирь»

Билеты уже в продаже

Выставка будет проходить в формате летнего фестиваля с зонами отдыха и насыщенной развлекательной программой. Для юных посетителей будут работать аниматоры, пройдут конкурсы и мастер-классы.

В день открытия запланированы официальная церемония с участием представителей властей, парад компаний-участников и экскурсия от основателя проекта.

Гендиректор выставки добавил, что в перспективе коттеджный поселок обрастет собственной инфраструктурой.

- Коттеджный поселок пока молодой, ему 1,5 года, но в будущем это будет полноценный город-спутник со своей инфраструктурой. В поселке около пяти улиц, идет строительство шести многоквартирных домов. Запланированы школы, детские сады, спортивные центры, бассейн, большой фитнес-зал, коммерческие помещения, - уточнил Юрий Дутов.

Организаторы планируют проводить выставку ежегодно, рассматривая в перспективе новые площадки.

Билеты на выставку уже поступили в продажу, их можно приобрести на официальном сайте Опен Вилладж (Open Village Сибирь) и у партнеров проекта. В день мероприятия билеты продаются только онлайн на сайте - купить их на входе не получится. Можно приходить семьей, для детей до 18 лет вход свободный.

В будние дни стоимость билета для взрослых составит 1000 рублей, в субботу - 2000 рублей, в воскресенье - 1500 рублей.

Для тех, кто планирует посетить выставку ближе к вечеру, действуют скидки 50%: в будни - с 16.00, в выходные - с 17.00.

Сайт: https://openvillage-sib.ru/

Телефон: +7 (383) 383-80-16

Реклама. ООО «Опен Вилладж Сибирь». ИНН 5406841758. erid: 2W5zFJhHVVT