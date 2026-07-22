Кандидат в депутаты Госдумы от «Новых людей» Сергей Левшенков: «Новосибирску нужны прямые выборы мэра»

Фото: Партия «Новые люди»

Основные политические партии определились с кандидатами. «Новых людей» на новосибирском округе №137 представит предприниматель, руководитель городского отделения партии Сергей Левшенков. Он рассказал о том, с какой программой идёт на предстоящие выборы.

Во время работы в Законодательном собрании Новосибирской области Сергей Левшенков добился ряда важных поправок в бюджет. Они касались строительства новой подстанции скорой помощи в Первомайском районе, а также поддержки местных фермеров и села в целом.

- Изначально разобраться в проекте бюджета было довольно сложно. Это огромная таблица, которая требует тщательной работы, консультации с юристами и представителями министерств. Когда мне говорили, что денег на подстанцию скорой помощи в Первомайском районе в бюджете просто нет, я выстроил цепочку между Минздравом, Минстроем и Минфином, наладил диалог. В итоге строительство подстанции начнётся в ближайшее время. В Госдуме необходимо применять тот же принцип: не ждать манны небесной, а брать и делать. Предпринимательский опыт научил меня: даже в самой сложной системе можно найти дополнительные возможности для развития, - рассказывает Сергей Левшенков.

Фото: Партия «Новые люди»

Отдельно он остановился на качестве управления Новосибирском. Причиной бесконечной пыли, убитых дорог и других проблем кандидат от «Новых людей» назвал то, что людей отодвинули от управления городом. По его словам, необходимо вернуть прямые выборы мэра, а также дать жителям возможность оценивать работу чиновников.

- Только в этом случае у нас появится возможность влиять на ключевые решения по ремонту дорог, развитию транспорта, благоустройству. И, быть может, тогда наш город избавится от дурной славы «Пылесибирска». В идеале прямые выборы должны быть во всех городах, не только мегаполисах, - говорит Сергей Левшенков.

Новосибирский округ №137 включает Железнодорожный, Заельцовский и Калининский районы Новосибирска, а также северные территории региона.

Своих кандидатов также представили другие парламентские партии. «Единая Россия» по округу №137 выдвинула действующего депутата Госдумы Олега Иванинского, КПРФ - Андрея Жирнова, ЛДПР - Алексея Радкевича, «Справедливая Россия» - Дмитрия Сахарова.