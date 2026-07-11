Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
Концерт Dabro в Новосибирске прошел на открытой сцене фестиваля «Летосфера» возле кинотеатра «Победа». Горожане начали собираться заранее, чтобы занять лучшие места у сцены. Группа зажгла, спела хиты и сделала этот вечер по-настоящему праздничным. Как прошел концерт Dabro в Новосибирске 11 июля 2026 — читайте в материале КП-Новосибирск.
С первых аккордов было понятно: вечер удался. Dabro не просто отыграли программу — они зажгли. Их главные хиты «Юность» и «На часах ноль-ноль», знакомые каждому, звучали громко и душевно.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
И вот что интересно: вчера у группы был день рождения. Этот факт стал для зрителей приятным сюрпризом.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
Энергетика концерта была невероятной. Даже те, кто пришел случайно, попали в атмосферу праздника и драйва. А кто-то под конец уже не скрывал эмоций — атмосфера затягивала.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
Братья решили сделать подарок самому преданному фанату. Среди толпы они заметили отца, который весь концерт держал маленькую дочку на плечах, чтобы ей было видно всё происходящее на сцене. Они пригласили их на сцену, а девочке подарили тамбурин. Этот жест растрогал и зал, и самих музыкантов.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП
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