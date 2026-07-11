Группа Dabro дала бесплатный концерт в Новосибирске Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Концерт Dabro в Новосибирске прошел на открытой сцене фестиваля «Летосфера» возле кинотеатра «Победа». Горожане начали собираться заранее, чтобы занять лучшие места у сцены. Группа зажгла, спела хиты и сделала этот вечер по-настоящему праздничным. Как прошел концерт Dabro в Новосибирске 11 июля 2026 — читайте в материале КП-Новосибирск.

В Новосибирске прошел бесплатный концерт группы Dabro

ФОТО И ВИДЕО КОНЦЕРТА DABRO В НОВОСИБИРСКЕ 11 ИЮЛЯ 2026

С первых аккордов было понятно: вечер удался. Dabro не просто отыграли программу — они зажгли. Их главные хиты «Юность» и «На часах ноль-ноль», знакомые каждому, звучали громко и душевно.

Парни зажгли толпу своей энергией с первых минут Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

И вот что интересно: вчера у группы был день рождения. Этот факт стал для зрителей приятным сюрпризом.

Новосибирцы приходили заранее, чтобы занять место ближе к сцене Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Энергетика концерта была невероятной. Даже те, кто пришел случайно, попали в атмосферу праздника и драйва. А кто-то под конец уже не скрывал эмоций — атмосфера затягивала.

Dabro спели свои главные хиты Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ DABRO В НОВОСИБИРСКЕ 11 ИЮЛЯ 2026

На концерте братья поделились, что вчера их группа отмечала День Рождения Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

Братья решили сделать подарок самому преданному фанату. Среди толпы они заметили отца, который весь концерт держал маленькую дочку на плечах, чтобы ей было видно всё происходящее на сцене. Они пригласили их на сцену, а девочке подарили тамбурин. Этот жест растрогал и зал, и самих музыкантов.

Группа Dabro подарила музыкальный инструмент маленькой фанатке

Музыканты не оставили без сюрприза своих фанатов Фото: Татьяна СОЛОВОВА. Перейти в Фотобанк КП

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