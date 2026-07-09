Концерт IOWA в Новосибирске собрал тысячи зрителей. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

В Новосибирске стартовал масштабный летний фестиваль «Летосфера», который продлится с 9 по 12 июля. Главным событием первого дня праздника стало долгожданное выступление популярной группы IOWA на открытой сцене в центре города. Как прошел концерт IOWA в Новосибирске 9 июля 2026 – читайте в нашем материале.

IOWA спела вместе с новосибирцами. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

ФОТО И ВИДЕО КОНЦЕРТА IOWA В НОВОСИБИРСКЕ 9 ИЮЛЯ 2026

Выступление группы превратилось в яркое и фееричное шоу. Зрители тепло встретили артистов. Спеть вместе с солисткой Екатериной Иванчиковой решили тысячи новосибирцев. Посетителей было так много, что они заполнили всю площадь перед сценой.

IOWA зажгла на открытии «Летосферы» в Новосибирске

На площадке у сцены было не протолкнуться. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Горожане танцевали и весь вечер хором пели любимые хиты вместе с солисткой. Со сцены прозвучали: «Маршрутка», «Бьет бит», «Сильная» и другие полюбившиеся многим песни.

Тысячи зрителей пели вместе с IOWA любимые хиты. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ IOWA В НОВОСИБИРСКЕ 9 ИЮЛЯ 2026

На концерт пришли тысячи новосибирцев, так что потом зрители отправились в сторону площади Ленина, чтобы уехать домой. Так что в подземке народу собралось очень много. Но все обошлось без происшествий.

А в ближайшие дни, помимо музыкальной программы, гости фестиваля могут посетить творческие площадки на улице Ленина и в сквере «Водник». В течение четырех дней в Новосибирске будут проходить лекции известных путешественников, кинопоказы под открытым небом, большой карнавальный парад и семейные пикники. Еще одним звездным гостем праздника станет группа Dabro, которая выступит перед новосибирцами 11 июля.

Зрители хором пели известные хиты на концерте IOWA в Новосибирске

Зрители снимали видео на память. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

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