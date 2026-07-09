«Состояние ребенка было критическим»: в Новосибирске врачи провели уникальную операцию девочке с пороком сердца

В Новосибирске восстановили работу сердца девятилетней девочки. Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Врачи НМИЦ имени академика Мешалкина в Новосибирске провели уникальную для отечественной медицины операцию. Они убрали искусственную систему кровообращения Фонтена у девятилетней Сони из Ижевска и заставили ее собственное сердце работать правильно. Девочка прожила с искусственной схемой два года, и возвращение к естественному кровообращению стало первым подобным случаем в стране.

Как рассказали в пресс-службе клиники, у Сони выявили тяжелый врожденный порок развития – несбалансированный общий атриовентрикулярный канал. Из-за того, что внутренние перегородки и клапаны в сердце сформировались неправильно, оно фактически стало работать как «двухкамерное». Вместо двух раздельных клапанов у девочки был один общий, из-за чего желудочки развивались неравномерно. Правый желудочек взял на себя всю нагрузку и стал доминирующим, а левый остался совсем маленьким и не мог полноценно перекачивать кровь.

В сердце ребенка оставались зачатки клапанов и перегородки, но провести обычную операцию мешало сильное воспаление сердечной мышцы. Из-за этого девочке провели несколько промежуточных хирургических вмешательств, а в 2024 году завершили процесс и установили систему кровообращения Фонтена.

Кардиохирурги клиники Мешалкина впервые в России провели сложнейшую конверсию системы кровообращения. Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Сначала казалось, что операция помогла, но через полгода состояние ребенка резко ухудшилось. Искусственная схема кровотока перестала справляться со своей задачей. У девочки сильно поднялось давление в легких и упал уровень кислорода в крови. Это привело к серьезным проблемам с печенью и другими внутренними органами. Кардиологи пробовали лечить Соню лекарствами и щадящими внутрисосудистыми методами, но это приносило лишь временное облегчение.

В 2026 году состояние Сони стало критическим. Тогда новосибирские кардиохирурги решились на крайне рискованный шаг. Они решили полностью демонтировать искусственную конструкцию Фонтена, восстановить нормальную анатомию сердца и заставить работать оба желудочка. Такие операции по перестройке кровообращения считаются невероятно сложными и проводятся очень редко во всем мире.

- Основной опасностью является невозможность предсказать реакцию организма на обратное изменение физиологии кровообращения: «вспомнит» ли выключенный из кровотока маленький желудочек, как сокращаться правильно? - отметил сердечно-сосудистый хирург Юрий Кулябин.

Несмотря на огромную опасность, родители Сони и сама девочка доверились новосибирским врачам. Операция под руководством Юрия Кулябина прошла хорошо, восстановление Сони потребовало много времени. Девочка провела в реанимации около двух недель, причем половину этого времени она дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Постепенно левая часть сердца начала привыкать к нагрузкам и прокачивать кровь.

Сейчас объем левого желудочка сердца у Сони увеличился в два раза. Кардиохирурги дают благоприятные прогнозы. Они считают, что по мере взросления девочки ее сердце продолжит расти и развиваться. В будущем оно сможет полноценно работать самостоятельно, и ребенку потребуется лишь минимальная поддержка лекарствами.

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