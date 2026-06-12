«Он сделал мне предложение по телефону»: жительница Новосибирска проехала через всю страну, чтобы встретится с мужем на СВО

Жительница Новосибирска дважды в одиночку ездила к мужу на СВО. Фото: предоставлены КП-Новосибирск

Жительница Новосибирска Ирина познакомилась со своим будущим мужем по телефону в новогоднюю ночь. Уже через несколько месяцев мужчина сделал ей предложение, хотя они ни разу не виделись лично. Спустя время сибирячка отправилась через всю страну на первую встречу, а затем еще дважды преодолела тысячи километров, чтобы увидеть супруга, который служит в зоне специальной военной операции. О том, как случайный разговор изменил ее жизнь, — в материале КП-Новосибирск.

«ОН УВИДЕЛ МОЮ ФОТОГРАФИЮ И СКАЗАЛ, ЧТО ЖЕНИТСЯ»

Сейчас 33-летняя Ирина руководит двумя салонами красоты в Первомайском районе Новосибирска. Ее мужу Игорю 38 лет, с ноября 2023 года он находится в зоне специальной военной операции. За это время мужчина прошел путь от рядового до старшего сержанта и получил несколько государственных наград.

История их знакомства началась благодаря череде случайностей. В 2023 году племянника Ирины Данила призвали на срочную службу. Родные надеялись, что он останется в Новосибирске, однако служить его отправили в Хабаровск. Там молодой человек познакомился с Игорем, который приехал подписывать контракт с Министерством обороны. Мама Данила однажды отправила сыну фотографию Ирины. Снимок случайно увидел Игорь. По словам женщины, тогда он заявил сослуживцу, что обязательно женится на этой девушке. Сама Ирина в тот момент даже не подозревала о его существовании.

Сибирячка в одиночку пересекла всю Россию. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Все изменилось в новогоднюю ночь 2024 года. Семья Ирины позвонила Данилу в Хабаровск, чтобы поздравить его с праздником — там Новый год уже наступил. В какой-то момент трубку взял Игорь.

— Мы разговаривали с Игорем очень долго и общались так, как будто знаем друг друга всю жизнь. Когда я положила трубку, у меня осталось удивительно теплое ощущение. И все мои родные тогда подтвердили, что это было очень приятное впечатление, — рассказала Ирина.

После этого они начали регулярно созваниваться. Уже в феврале 2024 года общение стало ежедневным.

Игорь позвал Ирину замуж почти сразу после знакомства. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Практически сразу Игорь сделал девушке предложение. Сначала это ее удивило. Мужчина красиво ухаживал на расстоянии, отправлял цветы и подарки через сестру Ирины.

В марте он вновь сделал предложение по телефону, и на этот раз девушка согласилась, хотя по-прежнему ни разу не видела его лично.

«ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА БЫЛА НА ВОКЗАЛЕ»

В мае 2024 года Игоря направили на переподготовку в Ростов-на-Дону. Тогда у пары появился шанс впервые увидеться.

Ирина отправилась в путь на собственной машине вместе со своим шпицем. Однако под Самарой автомобиль сломался, и дальнейший путь ей пришлось продолжить поездом.

Первая встреча состоялась 3 июня 2024 года на вокзале в Ростове-на-Дону. По словам женщины, они сразу почувствовали себя семьей. Вместе пара провела всего три дня, после чего Ирина вернулась домой.

Первая встреча прошла на вокзале. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Спустя два месяца она приняла еще одно неожиданное решение.

— Я просто проснулась в один день и поняла, что хочу носить фамилию Игоря. Директор ЗАГСа пошла мне навстречу и поменяла ее буквально за сутки, хотя обычно это занимает месяц. Муж тогда очень удивился, ведь я взяла его фамилию еще за три месяца до официальной свадьбы, — рассказала сибирячка.

Ирина взяла фамилию мужа за три месяца до свадьбы. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

В ноябре 2024 года, во время первого отпуска Игоря, они зарегистрировали брак и обвенчались.

Ирина и Игорь после свадьбы повенчались. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

«ОНИ НЕСЛИ РАНЕНОГО СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ КИЛОМЕТРОВ»

Во время службы Игорь получил медаль участника спецоперации, медали за боевые отличия и доблесть, а также орден Жукова.

Одним из самых тяжелых испытаний для семьи стали события в начале 2026 года. 20 января Игорь, его брат-двойняшка Олег и еще один военнослужащий выполняли боевую задачу. Их позицию атаковали беспилотники. Дом, в котором находились бойцы, загорелся. Олег получил тяжелые ранения внутренних органов и легкого. Сам Игорь был ранен осколками в спину.

— Ребята несли Олега на себе 7,5 километра, потому что из-за летающих дронов любой транспорт сразу стал бы мишенью. Игорь сам был ранен осколками в спину, но они с товарищем укутали брата в одеяло и спасли его. Несколько раз им приходилось прятаться в кустах, пока беспилотники кружили над дорогой, — рассказала Ирина.

Олегу вовремя сделали операцию. Сейчас он проходит медицинскую комиссию в Хабаровске. Игорю удалили часть осколков, после чего он вернулся к службе.

«Я РЕШИЛА, ЧТО НЕ МОГУ ЖДАТЬ»

Недавно супруги вновь смогли увидеться. Изначально Игорь должен был приехать в Новосибирск в отпуск, однако его несколько раз переносили. Тогда Ирина решила сама отправиться к мужу.

Весной 2026 года она поехала на автомобиле, который ранее подарил ей супруг. Отец помог оборудовать в машине полноценное спальное место, чтобы можно было отдыхать в дороге. Мама переживала и пыталась отговорить дочь от поездки. Волновались и клиенты салонов красоты, но все поддержали ее решение.

Питомец поддерживал Ирину в дороге. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

— В этот раз я поехала на Запорожское направление, в Мелитополь, который сейчас часто попадает под обстрелы. Дорога заняла около пяти дней. Мы ехали только днем, а ночью отдыхали. В пути пришлось объезжать крупную аварию прямо по полям, но в итоге мы благополучно добрались, — рассказала женщина.

Ирина стала очевидицей страшной аварии по пути к мужу. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

В Мелитополе Ирина провела десять дней — с 3 по 12 мая. За это время она смогла увидеть мужа только семь раз. Игорь находился на полигоне, и его отпускали к супруге лишь на несколько часов. Они успели съездить к морю и провести вместе немного времени.

Ирина во второй раз решилась на поездку к супругу. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Во время пребывания Ирины город подвергся атаке беспилотников. Один из дронов пролетел прямо над соседним двором.

Позже женщина отправилась в Мариуполь. Она хотела снять жилье и остаться поближе к мужу, однако из-за обострения обстановки и минирования дорог супруг настоял на ее отъезде.

Сейчас Ирина находится в Абхазии, но по-прежнему мечтает со временем перебраться поближе к мужу.

«МЫ ХОТЕЛИ ПОЛУЧИТЬ УЧАСТОК, НО СТОЛКНУЛИСЬ С БЮРОКРАТИЕЙ»

Помимо переживаний за мужа, семья столкнулась и с проблемами дома. Супруги попытались воспользоваться правом на бесплатный земельный участок для ветеранов боевых действий, однако столкнулись с бюрократическими сложностями.

— Мы хотели встать в очередь на земельный участок под жилищное строительство, который по закону положен ветеранам. Однако нас начали перенаправлять из одного ведомства в другое, а глава районной администрации в итоге сказал, что ничего не выйдет. Получается, чтобы получить землю, ветеран должен доказать статус малоимущего, но из-за военных выплат под эту категорию мы не подходим, — рассказала Ирина.

Семье предложили встать только в общую очередь на участок под садоводство.

Несмотря на все трудности, женщина не теряет оптимизма и продолжает ждать возвращения мужа.

— Я верю, что все испытания временны и мечтаю о дне, когда Игорь вернется в Новосибирск насовсем. Мы заведем детишек, построим дом и будем жить эту жизнь вместе, — сказала Ирина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Перечитывал перед каждым боем»: письмо второклассницы помогло разведчику выжить в зоне СВО

«Вели бой до подхода наших»: разведчика ранило в шею во время перестрелки с ВСУ - он парализован, но не сдался

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX