«Перечитывал перед каждым боем»: письмо третьеклассницы помогло разведчику выжить в зоне СВО

Детский рисунок (справа) запал солдату в душу. Фото: Предоставлено родителями

Новосибирская третьеклассница Даша* написала письмо новосибирским военным - его получил молодой разведчик Петр*. Перед каждой трудной операцией он перечитывал строки школьницы - и шел в бой. В мае отряд попал под обстрел, новосибирца увезли в больницу с ранениями, потом был небольшой отпуск. В это время он и нашел третьеклассницу, подружился с той семьей и провел в школе урок мужества. Теперь девочка - звезда класса, а дети пишут письма и собирают гуманитарную помощь бойцам СВО. Как детское письмо солдату изменило жизнь школы - в материале КП-Новосибирск.

Девочка стала звездой класса, написав письмо солдату. Фото: Предоставлено родителями

НАШЕЛ АВТОРА ПО ПОДПИСИ

Трогательная история началась в апреле 2022 года, когда Дашин класс поддержал акцию «Письмо солдату». Детские сочинения должны были передать реальным военным, поехавшим в зону СВО. Даша тоже написала письмо, украсила его рисунком. Потом девочка окончила второй класс, в школе начались каникулы. И вдруг - внезапный звонок.

- В июле мужу позвонили из школы и спросили, писали ли мы письмо солдату. Мы подтвердили это, и учительница сказала, что солдат хочет с нами познакомиться. Оказалось, что наше письмо получил военный из новосибирской части. В тот момент он находился в госпитале, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки Марина*.

Через несколько недель реабилитации солдат пришел в гости к Даше*, причем не один, а с невестой Еленой*. Мужчину зовут Петр, ему 29 лет, уже несколько лет служит в новосибирской отдельной бригаде спецназа ГРУ. Родился в Новокузнецке, но потом переехал, после университета прошел срочную службу и остался служить по контракту в элитных войсках. Проходит службу в звании сержанта, в подразделении он старший разведчик.

- В самом начале СВО Петр отправился в Донбасс, в апреле им пришла гуманитарная помощь, среди посылок были письма детей, - объяснила КП-Новосибирск невеста военного Елена. - Солдаты очень ценят письма и рисунки. Петр прочитал Дашино письмо, и оно запало ему в душу. Спрятал в карман бронежилета и перед каждым боем перечитывал. В мае во время одного из боев их накрыло ударом с кассетными боеприпасами - у Петра ранение в ногу. Его отправили в новосибирский госпиталь, а письмо осталось в бронежилете в зоне спецоперации. За смелость любимого наградили медалью «За отвагу».

Лежа в госпитале, разведчик решил разыскать ту самую девочку, которая написала письмо-талисман, оставленное в зоне СВО. Петр вспомнил, что послание было подписано: г. Новосибирск, лицей № 113, указана фамилия. Позвонил в школу, так его и вывели на автора.

- Мы договорились о встрече, накупили батареек, футболок - собрали посылку всего нужного на спецоперации. Дашенька сначала смущалась, а потом прониклась и нарисовала кучу рисунков. Даже солдата с березкой - по мотивам стихотворения Сергея Васильева «Я помню, ранило березу», - поделилась с КП-Новосибирск Марина, мама девочки.

Новосибирец получил награды за тяжелые бои. Фото: Предоставлено героями публикации

«МЫ ПИСАЛИ В НИКУДА, А РЕБЕНОК ВЕРИЛ»

Разведчик с невестой не остались в долгу - подарили билеты в аквапарк. Новосибирцы стали дружить семьями, несколько раз Петр с Еленой приходили в гости, ездили с семьей за город. В январе Петру вручили медаль «За отвагу», а сейчас представили к еще одной награде. Сам военный восстановился и уехал обратно в зону соприкосновения, его назначили на командирскую должность. Он прихватил с собой новое письмо-талисман от девочки.

- Честно говоря, я не думала, что то письмо дойдет. Мы писали в никуда, а ребенок верил. Мы с родителями опять организовали сбор писем и посылок в школе и устроили урок мужества в классе, где Петр рассказал о службе в ГРУ. Даша была вне себя от счастья - очень гордится теперь, что знакома с героем спецоперации. Одноклассники тоже гордятся, - добавляет Марина.

Что же такого было написано в том письме, что могло тронуть сердце разведчика? Мама девочки призналась: сочиняли всей семьей, зато рисунок полностью Дашин. И хотя оригинал уже утерян, концовку послания семья запомнила:

- Мы поддерживаем, верим в вашу победу, и никто не разубедит нас в честности и смелости российских солдат. Работайте, братья!

Весь класс написал письма бойцам. Фото: Предоставлено героями публикации

* Имена изменены в целях безопасности героев.

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