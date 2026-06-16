«Ногу могли ампутировать»: новосибирские хирурги спасли преподавателя из Магадана, сделав уникальную операцию

Хирурги Центра Мешалкина поставили на ноги преподавателя ветеранов СВО за 6 дней. Фото: пресс-служба НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина.

52-летнему преподавателю из Магадана, который обучает ветеранов СВО столярному делу, угрожала ампутация ноги. Артерия, питавшая левую конечность, полностью закупорилась. Провести стандартную операцию мешала тяжелая аллергия на контрастные вещества. Тогда хирурги Центра Мешалкина пошли на риск и впервые в своей практике выполнили аортобедренное шунтирование через мини-доступ. Разрез на животе составил всего 8 см. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

«НЕ МОГУ ПОДВЕСТИ РЕБЯТ»

52-летний житель Магадана, преподаватель техникума, обратился в Центр Мешалкина с диагнозом «окклюзия (закупорка) подвздошной артерии слева». Артерия, кровоснабжающая всю левую ногу, не функционировала. Питание тканей сохранялось только благодаря мелким обходным сосудам.

Несмотря на достаточно молодой трудоспособный возраст, мужчина уже несколько лет страдал от боли в ноге при ходьбе на небольшие дистанции. Но он сохранял активность и был остро заинтересован в скорейшем возвращении на работу.

— Сейчас мы как раз готовимся с ребятами к конкурсу, поэтому мне важно как можно быстрее встать на ноги. Я не могу их подвести и надолго выпасть из подготовки, — уговаривал врачей пациент.

В техникуме он обучает ветеранов СВО тонкостям столярно-мебельного производства и является экспертом конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Ученики ждали его возвращения.

ПОЧЕМУ СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИЯ БЫЛА НЕВОЗМОЖНА

Обычно в таких ситуациях в Центре Мешалкина помогают эндоваскулярным методом — через проколы и с использованием контрастных веществ. Но этому пациенту такой способ не подходил: у него была выраженная аллергия на йодосодержащие контрастные вещества, вплоть до анафилактического шока.

Провели уникальную операцию на артерии через мини-доступ. Фото: пресс-служба НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина.

Оставалась только открытая хирургия — достаточно травматичная, с полным рассечением передней брюшной стенки длиной около 15 см. После такой операции пациенты обычно лежат в отделении 12-15 дней.

Но команда сосудистых хирургов Центра Мешалкина решила рискнуть.

— По данным МСКТ-исследования аорты и нижних конечностей мы убедились, что участок, на котором закрывшаяся артерия превратилась в «невидимку», локализован только на уровне общей и наружной подвздошной артерий, а брюшная аорта проходима. Поэтому вместе с бригадой решили прибегнуть к операции через мини-доступ, чтобы у пациента была минимальная интраоперационная травма, — объясняет врач-сосудистый хирург Акбаршох Усмонов

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ: ПЕРВАЯ В ПРАКТИКЕ ЦЕНТРА

Длина разреза на животе составила около 8 см, в левой паховой области выполнили мини-доступ длиной 4 см. Операция прошла успешно и стала первой в Центре мини-лапаротомией, примененной при реконструкции подвздошной артерии.

Разрез был всего 8 см. Фото: пресс-служба НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина.

Операцию выполняла бригада молодых сосудистых хирургов — Акбаршох Усмонов и Татьяна Пахмутьева — под руководством заведующего лабораторией сосудистой хирургии Александра Гостева.

— Я никогда не выполнял и не видел таких вмешательств на подвздошных артериях — только читал об этом в книгах, — признается доктор Усмонов. — Помогли тщательная подготовка, планирование, опыт хирургии через традиционный доступ, приобретенный под руководством заведующего отделением Павла Игнатенко, и слаженная работа нашей команды.

Несмотря на ограниченное пространство, кровопотеря была минимальной по сравнению с привычными объемами.

Уже на 6-й день пациент был выписан из Центра. Вместо стандартных двух недель в больнице — всего несколько дней. Мужчина смог вернуться к работе и подготовке учеников к конкурсу.

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