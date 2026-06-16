«Сибантрацит» познакомил школьников с профессиями горной промышленности

Фото: Екатерина ТИМОФЕЕВА

Инициатива, нацеленная на знакомство школьников с горняцкими профессиями, охватила более 500 учащихся 7-11 классов в Новосибирской области и Кузбассе. Всего состоялось 30 профуроков.

В нашем регионе проект реализовывался на территории Исктитимского района – там, где компания осуществляет свою деятельность. Уроки проводились в десяти школах р.п. Линево, с. Гусельниково, с. Усть-Чем, с. Белово, п. Листвянский, д. Ургун, ст. Евсино.

Ребята познакомились с целым спектром востребованных профессий горной отрасли: геолог, маркшейдер, горный инженер, диспетчер, энергетик, эколог, инженер по охране труда и промышленной безопасности. Каждый урок был посвящен одной из них и превращался в настоящее приключение.

На встрече с геологом школьники с восторгом разглядывали настоящие горные породы с угольных разрезов «Сибантрацита». На одном из камней ребята заметили золотые вкраплениями. Оказалось, что это пирит – минерал, который в простонародье называют «золото дураков». Особой ценности он не представляет, но внимание искателей наживы привлекает.

Фото: Екатерина ТИМОФЕЕВА

На занятии с маркшейдерами школьники изучили оборудование, которое специалисты применяют в работе, и даже попробовали использовать его на практике.

Фото: Екатерина ТИМОФЕЕВА

Занятия с инженерами по охране труда, промышленной безопасности и производственному контролю превратились в практические тренинги. Детям показали разные типы огнетушителей и объяснили, для каких возгораний какой подходит.

Фото: Екатерина ТИМОФЕЕВА

Ребята тренировались правильно срывать пломбу и направлять струю на условное пламя. Затем перешли к оказанию первой помощи: учились правильно укладывать пострадавшего, проверять дыхание и пульс и делать непрямой массаж сердца.

Фото: Екатерина ТИМОФЕЕВА

А на встрече с главным диспетчером класс превратился в центр управления производством. На большом экране ребята видели, как в реальном времени движется техника на разрезе.

Фото: Екатерина ТИМОФЕЕВА

После каждого урока дети засыпали гостей вопросами: «А как вы выбрали эту профессию?», «Что было самое сложное за время работы?», «А куда пойти учиться?». Авторам самых интересных вопросов вручали сувениры от компании – фирменные блокноты, ручки с логотипом или значки.

Директор школы с. Усть-Чем Александр Черданцев отмечает, что проект «От первого лица» стал настоящим открытием для учеников:

– Ребята не слушали скучные лекции, а погружались в профессию: трогали горные породы, изучали оборудование, задавали вопросы тем, кто каждый день работает на производстве. Многие впервые поняли, что горное дело – это высокотехнологичная отрасль, где нужны инженеры, IT специалисты. Такие встречи помогают подросткам осознанно подойти к выбору пути, увидеть реальные перспективы рядом с домом.

Ярким завершением учебного года стала встреча на производстве. Ученики школы № 3 р.п. Линево посетили обогатительную фабрику «Листвянская 2» и воочию увидели работу современного предприятия.

Фото: Екатерина ТИМОФЕЕВА

В новом учебном году «Сибантрацит» продолжит проект и расширит его географию. Школьники познакомятся с новыми направлениями – от специалистов по промышленной автоматизации и цифровизации до лаборантов по контролю качества угля.

– Мы хотим показать ребятам, что горная отрасль – это не только тяжелый труд, но и современные технологии, интересные задачи и возможности для самореализации, – отмечает генеральный директор «Разреза Колыванского» и «Разреза Восточного» Михаил Рудаков. – Проект помогает нам не просто рассказывать о профессиях, а вдохновлять молодежь. В конечном счете это вклад в будущее отрасли: мы привлекаем молодые кадры, которые завтра станут ее основой».

Проект «От первого лица» стал важной частью образовательной экосистемы компании. Она выстраивает для школьников целостный путь в профессию: от первого знакомства с производством до получения профильного образования и успешного карьерного старта.