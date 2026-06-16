«Силой затолкали его в машину»: в Новосибирске 49-летний мужчина, которого искали две недели, сбежал из «рабочего дома»

Сестра мужчины собирается обращаться в правоохранительные органы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Житель Новосибирска, которого родственники и волонтеры искали две недели, вернулся домой. По словам семьи, все это время 49-летний Виктор (имя изменено) находился в так называемом «рабочем доме». Его сестра намерена добиваться проверки обстоятельств произошедшего и обращаться в полицию с заявлением о возможном похищении и незаконном лишении свободы.

Напомним, о пропаже Виктора стало известно в начале июня. Последний раз мужчину видели 26 мая в районе ЖКО Аэропорта. По словам родственников, в тот день он отмечал день рождения коллеги. Камеры наблюдения зафиксировали его возле супермаркета, после чего он направился в сторону гаражного кооператива и исчез.

Как рассказала КП-Новосибирск сестра мужчины, домой он вернулся 8 июня.

— Сначала мне написала сестра, потом позвонила мама, вся в слезах и криках. Оказалось, что он сбежал и вернулся домой к матери, — рассказала женщина. — В тот день, 26 мая, он направлялся домой и буквально не дошел до него метров 300–400. Сейчас он говорит, что не помнит, сам сел в машину или его туда силой затолкали. На тот момент он, к сожалению, был в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина утверждает, что все это время Виктора удерживали в организации, которая позиционирует себя как место помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

— Все выглядит официально: адрес, помощь людям, бездомным и так далее. Но ситуация у нас совершенно другая. У человека есть семья, прописка, работа. Получается, его туда вывезли и держали там, — говорит женщина. — Им платили по тысяче рублей в день. Это из серии «добровольно-принудительно». Когда брат говорил, что у него есть мать, ему отвечали: «Не переживай, твоей матери сообщили».

Пока Виктора искали, его семья пережила тяжелую неделю.

— Вы не представляете, через что мы прошли. Я его похоронила раз триста пятьдесят. Я облазила все Толмачево, все лесопосадки, все гаражи. Про мать я вообще молчу, в каком она была состоянии, — вспоминает сестра.

По ее словам, мужчине удалось сбежать во время очередного выезда на работу.

— Под предлогом того, что ему нужно в туалет, он убежал через кусты. Потом обратился за помощью к женщине, которая довезла его до главного вокзала. Оттуда он уже добрался домой, — рассказала родственница.

Сестра мужчины также утверждает, что у находившихся там людей забирали документы.

— Слава богу, брат ходит без телефона и без документов. Единственное, что у него забрали, — банковскую карту и ключи, — говорит женщина.

Сейчас женщина намерена добиваться правовой оценки произошедшего.

— Сегодня я еду в полицию писать еще одно заявление. Речь идет о похищении человека и незаконном лишении свободы. По сути, это две статьи, — считает она.

По словам сибирячки, она уже проконсультировалась с адвокатом по уголовным делам.

— Он объяснил, что если человек находился в состоянии алкогольного опьянения и его под каким-то предлогом посадили в машину, то это тоже может расцениваться как похищение. По его словам, при желании здесь можно усмотреть сразу два состава преступления, — добавила женщина.

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