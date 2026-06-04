«По камерам видно — вышел из магазина, а потом исчез»: в Новосибирске дворник таинственно пропал после дня рождения

Мужчину ищут с 26 мая. Фото: предоставлено Екатериной

В Новосибирске уже десятый день ищут 49-летнего Владимира Сергеева. Последний раз мужчину видели 26 мая в районе ЖКО Аэропорта. В этот день мужчина, по словам его сестры, праздновал день рождение коллеги. Камеры наблюдения зафиксировали его возле супермаркета, после чего он направился в сторону гаражного кооператива. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Родные уверены: такое исчезновение для Владимира нехарактерно.

— Это случилось первый раз. Ему 49 лет, он даже на сутки не пропадал — всегда домой возвращался, — рассказала КП-Новосибирск его сестра Екатерина.

«МЫ СПОХВАТИЛИСЬ НЕ СРАЗУ»

По словам женщины, у брата были проблемы с выпивкой.

— Но он не какой-то там алкоголик, работал дворником, — объясняет Екатерина. — Последний день, когда Владимира видели, был 26 мая. На работе у кого-то из коллег был день рождения, они отмечали.

По словам родственницы, тревогу забили не сразу. Мать мужчины находилась на даче, сама Екатерина живет в Советском районе:

— К концу недели мама поняла, что дома ничего не тронуто. Сходила на работу, там сказали, что он не появлялся. Тогда уже начали искать. Старшая сестра пошла в полицию, но у нее тогда заявление не приняли. У мамы тоже принимать заявление отказались, — рассказывает Екатерина.

Только после того, как сама Екатерина, с ее слов, приехала оформить заявление, его зарегистрировали. После этого родственники начали буквально по минутам восстанавливать последний известный маршрут мужчины.

— Телефон он оставил дома. Мы посмотрели банковские транзакции. Последняя покупка была 26 мая в 13:18 в местном магазине. Я стала искать, в каком именно магазине он был. По номеру терминала нашла нужную точку — она находится рядом с его работой и гаражами, — говорит сестра.

«ПО КАМЕРАМ ВИДНО, ЧТО ОН УШЕЛ В СТОРОНУ ГАРАЖЕЙ»

На следующий день Екатерина сама отправилась на место. Она нашла камеры видеонаблюдения, связалась с председателем гаражного кооператива и начала просматривать записи.

— Видно, что Владимир был в магазине, а потом пошел обратно в сторону гаражей.

Собранную информацию родственница передала сотрудникам полиции. По словам Екатерины, позже ей сообщили, что на имеющихся записях мужчина действительно заходит на территорию гаражного кооператива.

— Как я поняла со слов оперативника, обратно его на камерах уже не видно.

Сейчас родственников больше всего беспокоит время. Территория гаражного кооператива большая, камер там много, но срок хранения записей везде разный. Екатерина говорит, что продолжает добиваться проверки всех возможных видеозаписей:

— Самое главное — найти его. А чем дольше тянется проверка видеозаписей, тем больше шансов, что какие-то записи исчезнут или мы упустим важную информацию.

Сейчас поиски Владимира Сергеева продолжаются. Родные просят всех, кто мог видеть мужчину после 26 мая или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить об этом в полицию.

Приметы Владимира. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: свитер, штаны зеленого камуфляжного цвета, туфли серые, шапка зеленая.

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