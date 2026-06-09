На борту находились 167 человек: Верховный суд РФ изучит дело пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском

В ноябре 2025 года суд постановил вернуть дело прокурору. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд России запросил материалы уголовного дела в отношении пилота Сергея Белова, который осенью 2023 года совершил аварийную посадку самолета в Убинском районе Новосибирской области.

- Истребовано дело, - указано в документе, опубликованном в базе Верховного суда РФ.

В ноябре 2025 года Центральный районный суд Омска после предварительного слушания постановил вернуть дело прокурору. Позднее уточнили, что причиной стали нарушения, допущенные при составлении обвинительного заключения. В январе Омский областной суд рассмотрел жалобы и апелляционные представления на это решение.

- Решение суда оставили без изменения, апелляционные представления без удовлетворения, - сообщили ранее КП-Новосибирск в пресс-службе Омского областного суда.

Затем законность этого решения подтвердил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Напомним, 12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс из Сочи в Омск. После отказа гидросистемы экипаж решил следовать на запасной аэродром в Новосибирск. Однако из-за сильного ветра и ряда других обстоятельств возникли опасения, что топлива может не хватить. В итоге командир воздушного судна Сергей Белов посадил лайнер на пшеничное поле в Убинском районе.

На борту находились 167 человек. После происшествия за медицинской помощью обратились пять пассажиров. Следователи считают, что техническое состояние самолета позволяло продолжить полет до Омска. По версии следствия, причиной происшествия стала ошибка пилота при расчете остатка топлива.

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