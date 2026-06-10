Полный привод для зимы и лета: i-SPACE 4x4 в Сибири

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых полноприводных гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

Сибирская зима — серьезное испытание для любого автомобиля: обледенелые дороги, снежные заносы и непредсказуемая погода требуют от транспортного средства надежного полного привода и стабильной работы всех систем. Полноприводный EVOLUTE i-SPACE 4x4 — инженерное решение, созданное для уверенного движения в самых сложных условиях.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1* по популярности у россиян с начала этого года объему продаж с производством на заводе полного цикла в Липецкой области. Бренд четыре года подряд удерживает лидерство на рынке электромобилей России. EVOLUTE i-SPACE 4x4 — самый доступный полноприводный гибридный кроссовер в стране.

Фото: пресс-служба Evolute

Полноприводная версия EVOLUTE i-SPACE 4x4 с двумя электродвигателями, развивающими суммарную мощность 367 л.с. и 470 Н•м крутящего момента. Постоянное распределение крутящего момента между осями обеспечивает уверенный старт на обледенелых дорогах, а также сохраняет контроль над автомобилем в самых непредсказуемых ситуациях. Разгон до 100 км/ч происходит за 7,1 секунды.

Летом EVOLUTE i-SPACE 4x4 раскрывает другие свои достоинства: просторный салон для семейных путешествий, багажник объемом до 2 125 л, запас хода до 1 тыс. км и расход топлива всего 5,6 л на 100 км. Полный привод пригодится на грунтовых дорогах, ведущих к загородным базам отдыха и живописным местам Новосибирской области. Во всех комплектациях гибрид оснащён вентиляцией сидений переднего и заднего ряда.

Привлекательность покупки усиливает государственная поддержка до 925 тыс. рублей, а экономия владения EVOLUTE i-SPACE 4x4 превышает 400 тыс. рублей в год за счет минимального транспортного налога (налогооблагаемая мощность — всего 159 л.с.), экономии на техобслуживании и топливе. Стоимость полноприводной версии с учетом субсидии начинается от 2,69 млн рублей.

Фото: пресс-служба Evolute

В Новосибирске работает официальный дилерский центр EVOLUTE. Расширенный зимний пакет опций, бесплатное мобильное приложение для дистанционного управления и программа «Помощь на дороге» обеспечивают комфортное владение. Подробная информация — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

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