«Еду и мечтаю о кондиционере»: в Новосибирске автобусы нагрелись до 39 градусов в жару

Жара в автобусах стала невыносимой, помог внезапный ливень. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирцы изнывают от жары не только на улице, но и в транспорте. 8 июня – день, когда столбики термометров в городе поднялись выше +30 градусов, а МЧС объявило экстренное предупреждение об аномальной жаре. Корреспондент КП-Новосибирск Никита Манько вооружился термометром и проехался по городу, чтобы измерить температуру в разном общественном транспорте. Цифры на табло прибора превзошли все ожидания.

Поездка с левого на правый берег в автобусе стала испытанием. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

АВТОБУС – СПАС ТОЛЬКО СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ

Первым делом я решил проехать на автобусе с левого берега на правый. Помня, что в «Нефазах» обычно нет кондиционеров, был уверен, что будет жарко.

Сел в автобус №28 на «Студенческой». Путь лежал до площади Калинина. Достаю термометр, вижу +39.

Открытые люки и окна не спасают, особенно в хвосте автобуса. Большинство пассажиров выходили через пять остановок, я же мечтал о кондиционере и ждал,: может стукнет все +40 градусов? Но тут пошел сильный дождь, который спас ситуацию.

В метро температура упала. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

МЕТРО – СТАБИЛЬНЫЕ +27

После такой духоты пришлось пересесть на метро. Новосибирский метрополитен имеет свою мощную систему вентиляции.

Зайдя на станцию «Заельцовская», мне стало полегче. Достаю термометр, вижу +27.

– Неужели я нашел прохладу? – думаю я и присаживаюсь в прибывающий состав, который обдувал ветром.

Проходит минут десять, я доезжаю до станции «Площадь Ленина». Термометр нагрелся в кармане и показывал +30. А на улице тем временем по-прежнему лил дождь и температура опустилась до +25.

– Метро остается укрытием и от стихии, и от жары, – вздыхаю я, но редакционное задание не ждет, и я отправляюсь дальше.

Самой комфортной стала поездка на новом трамвае. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

ТРАМВАЙ «Т-701» – ПРИЯТНЕЕ, ЧЕМ В МЕТРО

Мощный ливень застал многих врасплох, несмотря на прогнозы синоптиков. Пришлось пересесть на ближайший трамвай «Т-701». Мне повезло – эти трамваи из Белоруссии считаются одними из самых современных на рынке, всего в Новосибирск было поставлено 29 вагонов.

Достаю термометр, вижу: столбик упал до +27.

– За счет мощных кондиционеров в салоне ощущается настоящая прохлада. Поездка на новом трамвае в жару даже приятнее, чем в метро, – думаю я, наслаждаясь ветерком.

После дождя в троллейбусах стало комфортно. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

ТРОЛЛЕЙБУС БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА

Последним в списке оказался троллейбус, который резво «подплыл» к остановке сквозь лужу.

Достаю термометр – и снова удивляюсь: +27 градусов без кондиционера.

– Летний дождь помог справиться с духотой, хотя многие горожане уже успели промокнуть до нитки, – отмечаю я про себя.

Летний ливень резко охладил температуру воздуха. Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

ИТОГ

Итак, на основе личных впечатлений мы составили свой рейтинг для поездок в жару.

Лучшим стал новый трамвай «Т-701» – за счет мощных кондиционеров и прекрасного обзора.

Самым надежным транспортом остается метро – здесь стабильная температура и укрытие от стихии.

Менее комфортным оказался автобус с левого на правый берег – он нагрелся до +39 градусов и мог бы достичь +40, но ситуацию спас только летний ливень.

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