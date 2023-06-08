«Несли на руках до скорой»: жительница Новосибирска упала в обморок от жары прямо в автобусе - ее спасла врач

Алина (на фото) почти час ехала в жарком автобусе и потеряла сознание. Фото: Алексей БУЛАТОВ //Предоставлено героем публикации

В Новосибирске пассажиры автобуса спасли девушку, которая потеряла сознание в душном автобусе. Алина ехала с вокзала домой, на Первомайку, на «Разъезде Иня» ей стало плохо от жары, и она потеряла сознание. Алину спасла пассажирка Анна: девушка училась на врача, она прощупала пульс и привела в сознание, парни донесли Алину до скорой на руках.

Стилист по прическам Алина (справа) поехала в автобусе в сильную жару. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА // Предоставлено героем публикации

ВЫНЕСЛИ НА РУКАХ ИЗ ПЕКЛА

Вечером во вторник, 6 июня, мастер брейдинга (плетение косичек и дредов) Алина Данилова закончила работу и поехала домой, на Первомайку, на автобусе. В районе вокзала Новосибирск-Главный села в новенький автобус 21-го маршрута с терминалами бесконтактной оплаты. Но через полчаса поездка превратилась в экстремальное путешествие.

- В автобусе было очень душно, кондиционеры не работали или их не было. В районе «Разъезда Иня» я почувствовала, что отключаюсь. Мало что помню: меня положили на кресла, очнулась уже лежа. Помню девушку в зеленом платье, которая пыталась привести меня в чувство: спрашивала, сколько пальцев, говорила дышать и не закрывать глаза. Я снова будто бы «отъехала», - рассказала КП-Новосибирск Алина Данилова. - Очнулась уже на руках у парня, он нес меня к карете скорой помощи.

Врач-психолог Анна быстро среагировала на обморок и организовала пассажиров. Фото: Предоставлены героем публикации

Девушка в зеленом - опытный врач-психолог Анна Андреева, она ехала в том же автобусе. Врач первой заметила неладное и сразу подбежала к девушке, начала помогать ей. Кондуктора не было - вместо него терминалы бесконтактной оплаты. Другие пассажиры в этот момент остановили автобус, вызвали скорую. Несколько парней помогли положить пострадавшую на сиденья, а затем донесли до врачей.

- Я смутно понимала, что со мной происходит. Врачи скорой взяли анализ крови, сделали мне холодный компресс, ЭКГ и противосудорожный укол. После обморока у меня свело судорогой пальцы на обеих руках. Меня отвезли в приемный покой, осмотрели и опустили, - говорит Алина Данилова. - Когда я теряла сознание, у меня из руки выпал недешевый смартфон, кто-нибудь мог воспользоваться ситуацией и забрать его себе, я ничего не вспомнила бы. Но пассажиры заботливо положили его в сумку и принесли все личные вещи в скорую, - добавила Алина Данилова. - После поста в группе «Подслушано Первомайка» ВКонтакте я нашла Анну. Она сказала: «Не стоит особой благодарности, самое главное - поправляйся и следи за здоровьем».

Поездка в автобусе без кондиционера становится невыносимой. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

АВТОБУС БЫЛ ПОХОЖ НА КРЕМАТОРИЙ

Девушка взяла вынужденный отпуск и теперь пережидает жару дома под вентилятором: после ЧП она зареклась ездить на общественном транспорте в жару. Алина не хочет судиться с перевозчиком, но просит, чтобы мэрия занялась вопросом кондиционеров в общественном транспорте.

- Обморочные состояния были у меня в подростковом возрасте, врачи списали это на скачок гормонов. В целом есть проблемы с сосудистой системой, бывают постоянные мигрени. Стараюсь в принципе себя беречь и езжу на машине или такси. Но в тот день обстоятельства заставили сесть в этот потрясающе жаркий автобус, который больше был похож на крематорий. Было ощущение, что вместо кондиционера работала печка, - признается Алина Данилова. - Спасибо Анне и другим неравнодушным людям! Они спасли мне жизнь.

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