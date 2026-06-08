«Моя собака всю ночь была под капельницами»: в Новосибирске псу, растерзавшему чихуахуа, ищут нового хозяина

Инцидент произошел на улице Виктора Уса. Фото: телеграм-канал "АКАТУЙСКИЙ"

Заводчик ищет нового хозяина стаффордширскому терьеру, который 1 июня напал на людей и собаку в Кировском районе Новосибирска.

— Стаффордширский терьер, самец, черный с белой отметкой на груди. Обработка от эндо- и эктопаразитов: 02.06.2026. Изъята: Виктора Уса, 15. Выпуску не подлежит. Возврат владельцу: 05.06.2026, — говорится в объявлении, опубликованном в телеграм-канале «АКАТУЙСКИЙ».

Напомним, 1 июня во двор дома №15 на Виктора Уса пришел мужчина с крупной собакой без поводка и намордника. Очевидцы утверждали, что хозяин был нетрезв и не следил за питомцем. Во время прогулки пес напал на чихуахуа по кличке Мультик.

— Мы только вышли на прогулку и еще даже не успели спуститься с крыльца, как эта собака, похожая на питбуля, накинулась на Мультика. Она начала его рвать и терзать. Мы еле-еле смогли его выхватить, — рассказывала КП-Новосибирск Ольга, хозяйка чихуахуа.

Животное также напало на прохожих, пытавшихся помочь. Как рассказывали жильцы, одному из мужчин пришлось воспользоваться двумя газовыми баллонами, чтобы остановить собаку. По их словам, после укуса пес продолжал бросаться на пострадавшего, когда тот уже оказался на земле. Жители дома сообщали как минимум о двух пострадавших.

Поймать собаку удалось лишь на следующий день. После случившегося ее владелец скрылся.

У Мультика, который пострадал больше всех, диагностировали рваные раны и плохие анализы. Чихуахуа потребовалось переливание крови и операция.

— Всю ночь Мультик находился под капельницами, — отмечала Ольга.

Позже сотрудники полиции установили местонахождение хозяина животного и задержали его. В отношении 31-летнего уроженца Томской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Мужчину отправили в СИЗО до 2 августа.

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