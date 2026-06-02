Бойцовский пес растерзал маленькую чихуахуа. Фото: предоставлено Ольгой // кадры с камер видеонаблюдения

Вечером 1 июня во дворе дома на улице Виктора Уса в Новосибирске появился мужчина с крупным псом без намордника и поводка. Местные жители уверяют: мужчина был пьян и не контролировал действия собаки. А она набросилась на чихуахуа по кличке Мультик.

— Мы только вышли на прогулку и еще даже не успели спуститься с крыльца, как эта собака, похожая на питбуля, накинулась на Мультика. Она начала его рвать и терзать. Мы еле-еле смогли его выхватить, — рассказала КП-Новосибирск Ольга, хозяйка чихуахуа.

Бойцовский пес едва не загрыз чихуахуа в Новосибирске Видео: @akatujski

По словам Ольги, пес бросался и на людей, которые пытались вмешаться в ситуацию.

— Одному из соседей пришлось использовать два газовых баллона, чтобы отогнать собаку. Она покусала человека, а потом бросалась на него, когда он уже лежал на газоне.

Как говорят жители дома, за вечер от пса пострадали как минимум два человека. Сама Ольга после нападения сразу повезла питомца в ветеринарную клинику.

— Сейчас моя собака находится в ветклинике: вчера у нее произошла большая потеря крови, — говорит хозяйка чухуахуа. — Операцию не сделали сразу, так как у Мультика рваные раны, анализ крови был плохим. Они опасались, что собака может не выйти из наркоза. Всю ночь Мультик находился под капельницами. Раны обрабатывают, но пока не зашивают. Врачи объяснили, что если зашить их сейчас, то из-за плохих показателей крови они могут не срастись.

После случившегося жильцы дома начали самостоятельно выяснять личность владельца агрессивного животного. По словам Ольги, есть информация, что мужчина мог приходить к девушке, живущей в одном из подъездов дома.

Известно, что агрессивного пса удалось отловить только на следующий день.

— Есть видео, где собака сидит в клетке. Насколько я знаю, произошло это сегодня утром, — рассказала Ольга.

Хозяйка чихуахуа, которого растерзал пес, намерена обратиться в полицию с заявлением.

Сейчас Мультику предстоит операция, неравнодушные соседи уже организовали сбор помощи Ольге.

