Жара сменилась ливнем Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

8 июня 2026 года Новосибирск накрыло долгожданным дождем — после нескольких дней аномальной жары, когда воздух прогревался до +33 градусов, на город обрушился ливень. Однако прохлады сибирякам это не принесло: стало только душно. Публикуем фото и видео ливня в Новосибирске 8 июня 2026 — в нашем материале.

В Новосибирске после 30-градусной жары пришел ливень

ФОТО И ВИДЕО ЛИВНЯ В НОВОСИБИРСКЕ 8 ИЮНЯ 2026

Днем 8 июня новосибирцы стали свидетелями резкой смены погоды. Еще утром солнце пекло нещадно — столбики термометров поднялись до +28…+31 градуса . Однако уже во второй половине дня небо затянуло тучами, и на город обрушился сильный дождь.

Сильный дождь накрыл город Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Очевидцы делятся впечатлениями:

— Льет как из ведра! Но жару это не особо сбило. Стало только душно. Льет прям очень сильно, — рассказывают горожане.

Новосибирцы передают, что из-за дождя стало душно Фото: Никита МАНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

По данным синоптиков, в понедельник 8 июня в Новосибирске ожидалась переменная облачность. Днем воздух прогревался до +27…+31 градуса, вечером прогнозировали дождь и грозу . Однако реальность превзошла ожидания: осадки оказались интенсивнее, чем предполагалось.

После аномальной жары пошел сильный дождь Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

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